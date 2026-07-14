El precio de Ethereum se dispara por encima del 6%. ¿Qué está pasando?

Ethereum rebota un 6,3% intradía y recupera la zona de 1.860 dólares, impulsado por un IPC de EE. UU. más benigno de lo esperado, mientras el estrecho de Ormuz frena el avance. Ethereum es uno de los activos financieros más destacados de la jornada, tras alcanzar un máximo en la sesión de 1.879$. Con este movimiento, la criptomoneda se aleja del cierre anterior de 1.755$. El rebote responde, principalmente, al alivio que ha traído la inflación estadounidense de junio, aunque el creciente fuego cruzado entre EE. UU. e Irán en el estrecho de Ormuz actúa como contrapunto y limita la fuerza alcista.

Un IPC de junio que sorprende a la baja y alivia a la Fed

El catalizador del día ha llegado a las 8:30 (hora de la costa este de EE. UU.) con la publicación, por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales, del IPC de junio. La inflación interanual se desplomó hasta el 3,5%, desde el 4,2% de mayo (último dato disponible en la serie macro), quedando por debajo del consenso del 3,8% que manejaba el consenso del mercado.

La inflación subyacente —dato clave para anticipar la presión sobre la Reserva Federal— cayó al 2,6% desde el 2,9%, y el dato mensual se contrajo un 0,40%. La lectura es inequívocamente dovish: la caída, impulsada en buena medida por el desplome de los precios de la gasolina, sugiere que el shock energético aún no se ha trasladado a la inflación subyacente. Eso enfría las expectativas de un endurecimiento adicional de la Fed en su reunión del 29 de julio y suaviza el tono hawkish que el gobernador Christopher Waller había marcado en los días previos, cuando elevó la probabilidad implícita de una subida de tipos en julio hasta en torno al 40-45%. Menos presión inflacionaria implica tipos reales más bajos y más apetito por activos de riesgo como Ethereum: ese es el mecanismo que explica buena parte del rebote de hoy.



Ormuz, el factor contrario: petróleo, inflación y aversión al riesgo

Frente a ese viento de cola macro, el estrecho de Ormuz sopla de frente. El alto el fuego informal alcanzado entre EE. UU. e Irán el 17 de junio se ha venido abajo, ya que tras los ataques de Irán a buques tanqueros, Washington revocó la exención que permitía a Teherán vender petróleo y elevó el nivel de amenaza en el estrecho a "severo”. El tráfico marítimo está casi paralizado en la vía que canaliza una parte esencial del crudo mundial, y desde este 14 de julio EE. UU. empieza a imponer un bloqueo naval de facto sobre puertos y costa iraníes. Este mismo día, se han ordenado nuevos ataques estadounidenses sobre Irán mientras Teherán disparaba contra tanqueros en el estrecho. No hay acuerdo de paz a la vista.

El impacto sobre Ethereum es de signo opuesto al del IPC. La tensión mantiene el Brent rozando los 85 dólares, y provoca un salto intradía del crudo del 2%, que se suma al incremento que ya vimos ayer. La cadena causal es la que más penaliza a las cripto: petróleo al alza → expectativas de inflación energética más altas → Fed más hawkish → tipos y dólar más firmes → menor apetito por activos de riesgo. Por eso Ormuz actúa hoy como freno y dosifica ligeramente el rebote.

¿Cómo le ha ido a Ethereum durante todo 2026?

La jornada alcista se entiende mejor sobre el telón de fondo de un ejercicio profundamente bajista para Ethereum, que comenzó el 2026 en los 3.125$, tocó su máximo anual en 3.418$ apenas dos semanas después y desde ahí inició un descenso sostenido que se agravó en el tramo de junio-julio, coincidiendo con la escalada de la tensión en Oriente Próximo. El mínimo del año se anotó el 26 de junio en 1.506$, lo que supone una caída desde el máximo anual del 56%. Con el movimiento de hoy, Ethereum acumula un retroceso en lo que va de año del -37,2%, aunque ha rebotado un +23,7% desde el suelo de junio.

La distinción es importante: la tendencia anual bajista responde a una combinación de tipos altos —la Fed mantuvo el rango objetivo en el 3,50%-3,75% en su reunión del 17 de junio, la primera bajo el nuevo presidente Kevin Warsh, y elevó su proyección de inflación PCE hasta el 3,6% a cierre de 2026 y de la prima de riesgo geopolítica de Ormuz, que se ha convertido en acelerante del tramo más duro de la caída.

Cotización de Ethereum

Fuente: Plataforma de XTB

Precio de Ethereum con velas de 30 minutos

El rebote de hoy es, por el momento, de carácter táctico: un alivio frente a un dato que desmonta, provisionalmente, el temor a un nuevo endurecimiento de la Fed.

¿Cuáles son los catalizadores de Ethereum?

El sostenimiento del rebote dependerá de un tira y afloja entre tres frentes. Primero, la evolución del petróleo y de las acciones militares en Ormuz: cualquier nueva escalada reavivaría el miedo a una segunda vuelta inflacionaria y presionaría de nuevo a la criptomoneda. Segundo, la confirmación macro: el dato de PPI correspondiente al mes de junio que conoceremos mañana, las próximas lecturas de PCE y el discurso del presidente Warsh ante el Congreso marcarán si el alivio de hoy se consolida. Y tercero, el soporte técnico de Ethereum en la zona de 1.800 dólares: defenderlo abriría la puerta a extender la recuperación; perderlo devolvería el protagonismo a los vientos bajistas que han marcado el año.

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