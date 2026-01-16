El precio de la plata ha bajado hoy un 1,5% y se encuentra batante volátil esta semana. Recordemos que el metal precioso ha generado una revalorarización superior al 100% desde el último mínimo local del 28 de octubre de 2025. Las tendencias alcistas a largo, medio y corto plazo se mantienen intactas. Sin embargo, el metal no ha logrado superar con fuerza los 93 dólares por onza, y el retroceso de hoy está llevando los precios de nuevo hacia la zona de los 90 dólares.

¿Podrá rebotar el precio de la plata?

El repunte anterior del precio de la plata, que comenzó el 31 de julio, duró 79 días antes de que se produjera una corrección más profunda, que arrastró los precios hacia los 45 dólares por onza y marcó un máximo el 17 de octubre. Ahora podemos ver que otro fuerte impulso alcista comenzó el 28 de octubre y ha durado 79 días hasta hoy; sin embargo, los precios están cayendo. Este segundo impulso generó aproximadamente el doble de potencial alcista: durante el movimiento de verano-otoño de 2025, el precio de la plata subió alrededor de un 53%, mientras que el de otoño-invierno produjo un aumento de más del 100%. Si el panorama técnico se debilita y los precios caen por debajo de los 90 dólares por onza, la presión para obtener ganancias podría lastrar el mercado y limitar cualquier posible aceleración de las compras.

Si observamos el informe de Compromiso de los Operadores de la CFTC para la plata, del 6 de enero, podemos observar que los productores (comerciales) mantienen una amplia posición corta de cobertura (posición corta neta de -25.545 contratos), mientras que los fondos especulativos (fondos gestionados) mantienen una posición larga neta de +15.822 contratos.

La exposición alcista aumentó a partir del 6 de enero, pero no porque los fondos aumentaran sus posiciones largas, sino que se debió principalmente a la cobertura de posiciones cortas. Los comerciales también redujeron ligeramente sus posiciones cortas, pero el cambio fue insignificante: 529 contratos frente a una posición corta neta aún sustancial de más de 25.500 contratos.

Otros Reportables y No Reportables también mantienen una exposición larga, lo que indica un fuerte posicionamiento alcista entre los participantes de menor capital. Los No Reportables mantienen una posición larga neta de más de 22.400 contratos.

Tras el repunte del precio de la plata por encima de los 90 dólares por onza, el movimiento fue muy dinámico, en gran parte debido a la alta concentración en posiciones cortas. Los ocho mayores tenedores netos de posiciones cortas representan el 37,6 % del total de posiciones cortas netas. Sin embargo, el impulso se está desvaneciendo gradualmente y el repunte muestra signos iniciales de agotamiento. Una zona de soporte potencialmente importante en un escenario de retroceso podría situarse alrededor de los 70 dólares, donde se formó una base sólida a finales de 2025 y principios de 2026.