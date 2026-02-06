El precio de la plata sube más de 5% hoy, mientras que el oro rebota alrededor de 2,5% hasta casi 4.900 dólares por onza, apoyados por un mejor tono global de riesgo. La plata ha rebotado desde los 64 dólares hasta superar los 74 dólares, en un movimiento que parece estar impulsado más por factores técnicos que por fundamentales. Datos de Reuters muestran que los analistas han elevado su previsión media para 2026 hasta 79,50 dólares por onza.

¿Qué está moviendo al precio de la plata?

Ayer, el precio de la plata se desplomó cerca de 12%, y el CME (COMEX) aumentó los requisitos de margen del 15% al 18%, encareciendo directamente el mantenimiento de posiciones y forzando a algunos inversores a cerrar operaciones. JPMorgan advirtió que las valoraciones elevadas hacen que el mercado sea especialmente vulnerable a ventas bruscas en episodios de aversión al riesgo.

El dólar fuerte ha sido otro viento en contra clave. Hoy sigue cerca de máximos de dos semanas, algo históricamente negativo para los metales. Sin embargo, los datos más débiles del mercado laboral estadounidense (JOLTS, jobless claims y Challenger) podrían frenar el impulso del dólar, especialmente si el informe de la Universidad de Michigan refuerza la narrativa de desaceleración económica.

En China, el mercado local de plata sufre fuertes tensiones. El fondo UBS SDIC Silver Futures cayó otro 10% (límite diario) y su negociación fue suspendida. El producto ya acumula más de 40% de caída desde su máximo del 26 de enero, aunque sigue cotizando con una prima del 29% sobre su valor liquidativo (NAV).

Por otro lado, analistas de Julius Baer señalan una demanda industrial más débil —incluida la del sector solar— y una demanda de joyería más floja, factores que podrían limitar un rebote sostenido. El CME también ha anunciado el lanzamiento de nuevos futuros de plata de 100 onzas el 9 de febrero (pendiente de aprobación regulatoria), lo que podría aumentar la actividad… y también la volatilidad a corto plazo.

Precio del oro y la plata en temporalidad diaria

Fuente: xStation5

Fuente: xStation5

La última vez que la plata registró un movimiento de esta magnitud fue en marzo de 2020, durante el crash del COVID. Todo apunta a que la volatilidad seguirá elevada en el corto plazo.

Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Actualmente, plata y oro se mueven casi en tándem, con una correlación en niveles históricamente altos.

Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB Research