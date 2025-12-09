El precio de la plata roza los 60$ por onza

La plata cotiza casi un 2% al alza hoy, a la espera de la decisión de la Reserva Federal de mañana. El mercado prevé un recorte de tipos de 25 puntos básicos y se está posicionando cada vez más para un cambio de política monetaria más agresivo en 2026, cuando se espera que Kevin Hassett asuma el cargo de nuevo presidente de la Fed, probablemente implementando un marco de política monetaria alineado con las opiniones de Donald Trump y miembros cercanos a su administración, incluyendo a Scott Bessent.

Tras cada una de las dos últimas correcciones en la plata, la demanda se recuperó rápidamente: primero tras la caída a 45 $/oz y luego tras el retroceso a 48 $/oz. El mercado se está moviendo ahora hacia la zona psicológicamente importante de $60/oz, a pesar de que los ETFs recortaron 4,76 millones de onzas troy de plata de sus tenencias en la última sesión, reduciendo las compras netas de este año a 127,6 millones de onzas, la mayor disminución en un día desde el 24 de octubre. Los pronósticos positivos del gigante de la industria Heraeus también están respaldando la confianza.

Perspectivas sobre el oro y la plata

Heraeus prevé que el oro alcance los 5.000 dólares/oz en 2026, y que el repunte se reanude tras una fase de consolidación impulsada por las compras de los bancos centrales, la caída de los tipos de interés reales y la preocupación por el dominio fiscal de EE. UU.

Las compras de los bancos centrales siguen siendo un pilar fundamental para el oro, y la tendencia a la desdolarización continúa. Muchos bancos centrales planean aumentar sus reservas de oro y reducir su exposición al dólar estadounidense.

La demanda de inversión se mantiene fuerte: las ventas de lingotes y divisas siguen aumentando, y las tenencias de ETFs aumentaron un 18% en 2025, aunque aún por debajo del máximo de 2020, lo que deja margen para compras adicionales.

Heraeus advierte que el dominio fiscal de EE. UU. (mayor gasto público y presión política para mantener bajos los tipos) podría mantener los tipos de interés reales negativos, lo que históricamente ha impulsado los precios del oro.

Una posible recesión en EE. UU. en 2026 sigue siendo un riesgo a la baja, especialmente para los metales del grupo del platino (PGM), ya que los indicadores del mercado laboral se debilitan y la no inversión de la curva de rendimiento indica un deterioro de las perspectivas económicas.

La demanda de platino, paladio y rodio podría disminuir aún más a medida que disminuyen las ventas de vehículos con motor de combustión, mientras que el rutenio sigue respaldado por la demanda de discos duros (HDD) vinculada a la expansión de los centros de datos.

El fuerte repunte de la plata en 2025 se debió a la escasez de liquidez y a las fuertes compras de ETF y minoristas, más que a la demanda industrial, lo que sugiere que el mercado podría necesitar tiempo para estabilizarse.

Se espera que la demanda de plata del sector fotovoltaico disminuya en 2026 por primera vez en años, a medida que se acelera la compra de segunda mano y el crecimiento de la instalación en China se desacelera drásticamente. Es probable que el reciclaje de plata aumente en 2026, ya que el aumento de los precios incentiva la recuperación, mientras que la oferta minera debería aumentar modestamente junto con el aumento de la producción de oro, cobre y zinc.

En el caso de la plata, los flujos de inversión siguen siendo el principal motor direccional: las entradas pueden impulsar los precios, pero han sido volátiles, y las altas primas de las monedas pueden limitar la actividad minorista.

Heraeus enfatiza que la plata sigue siendo una versión con beta más alta del oro, lo que significa que si el repunte del oro regresa, es probable que la plata siga su ejemplo con una volatilidad significativamente mayor.

Cotización de la plata

Fuente : Plataforma de XTB