El oro corrigió en el día de ayer, lo que no está afectando a la plata, que acumula una semana de pleno rally alcista. Este metal precioso, también usado en la construcción, cotiza en los 51 dólares por onza, lo que prepara el terreno para un precio de cierre potencialmente récord.

Al examinar los niveles actuales de la plata y sus desviaciones respecto a los promedios clave, observamos que el oro es caro según estándares históricos. Normalmente, una fuerte sobrevaloración de la plata se indica mediante una desviación de cinco veces respecto a su promedio móvil de cinco años, una desviación de 4-4,5 veces respecto a su promedio de un año y una desviación de tres veces respecto a su promedio de 100 días.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Al observar la relación oro-plata, vemos una caída por debajo del promedio de 10 años. En los últimos años, la relación rara vez ha caído por debajo de este promedio. Sin embargo, si la fase alcista en el mercado de metales preciosos aún no ha terminado, vale la pena recordar el comienzo de la década anterior, cuando la plata también se acercó a los 50 dólares por onza y la relación se desplomó significativamente por debajo de su promedio. En 2011, incluso cayó por debajo del rango promedio a largo plazo de 50 a 53 puntos.

Suponiendo que el oro pudiera alcanzar los 4.200 dólares en los próximos meses y que la relación cayera a 70 puntos, esto implicaría una valoración de 60 dólares por onza para la plata. Por el contrario, esta relación funciona en ambos sentidos: en una caída, la plata suele caer más rápido que el oro. Una corrección del 10% con respecto a los niveles actuales del oro implicaría un precio de 3.600 dólares para el oro. Si la relación subiera a 90, la plata se valoraría en 40 dólares.

La relación oro-plata cae por debajo de los 80 puntos, lo que, si el repunte de los metales preciosos continúa, podría indicar una perspectiva extremadamente alcista para la plata. Sin embargo, como ha ocurrido en los últimos cuatro años, también podría ser un indicador a corto plazo de una sobrevaloración de la plata.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Cotización de la plata

La plata sube un 4,6% intradía. Suponiendo que la tendencia alcista de la plata no haya terminado, los fuertes rangos de movimiento desde 2011 implican objetivos potenciales de entre 59 y 60$ para el metal. La resistencia fuerte más cercana, basada en la extensión de Fibonacci del 113%, se sitúa en torno a los 55$ por onza. En caso de corrección, se debería buscar soporte cerca de los 45$ por onza, lo que se alinea con el retroceso del 23,6% de toda la onda de tendencia alcista que comenzó en abril y podría estar culminando cerca de los niveles actuales.

Fuente : Plataforma de XTB

