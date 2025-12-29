El precio del platino retrocede desde máximos

El precio del platino cae un 4,6% tras alcanzar un máximo histórico de 2.472 dólares la semana pasada. El metal precioso ha realizado una corrección defensiva. La caída encuentra soporte en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% y actualmente cotiza cerca del cierre del 23 de diciembre.

El precio del platino frena sus subidas

Desde principios de diciembre hasta el inicio de la sesión de hoy, el precio del platino ha registrado un aumento récord del 50%. El indicador RSI ya se encontraba cerca de la zona de sobrecompra (70 puntos) al inicio del último repunte pronunciado, cuando los precios rozaban el máximo histórico (ATH) de ese momento, cerca de los 1.700 $ (zona amarilla). La preocupación por la sobrevaloración no impidió una mayor euforia. El impulso del plantino se vio animado por el optimismo sobre los metales preciosos, gracias a las expectativas de una mayor flexibilización monetaria. La bajada de los tipos de interés aumenta la liquidez del mercado, impulsando la demanda en general y reduciendo el coste de oportunidad de mantener materias primas frente a depósitos o bonos con intereses. En el caso específico del platino, la escasez juega un papel clave, resaltada por la fuerte demanda industrial (en particular de convertidores catalíticos para automóviles) y joyería.

Se espera que el déficit crónico de platino se alivie en 2026. Fuente: World Platinum Investment Council Q3 2025 Report

El atractivo de los activos refugio no logra respaldar a los metales preciosos en esta recta final de año. Si bien las conversaciones entre Trump y Zelenski no produjeron avances concretos para la paz, la esperanzadora narrativa sobre el fin de la guerra y el acuerdo del 90% sobre el plan de paz son suficientes para que los inversores obtengan beneficios en los mercados sobrecomprados. Junto con el platino, el oro, la plata y el paladio también caen.

La liquidación de metales preciosos está respaldada por la estabilización de las expectativas en torno a la decisión de la Fed de enero (los mercados de swaps estiman una probabilidad de aproximadamente el 80% de que los tipos se mantengan sin cambios) y la cautela ante la publicación de las actas de la Fed de mañana. Sin embargo, el platino enfrenta presiones de oferta que se espera que se normalicen tras años de déficit en 2026. El informe WPIC de noviembre señaló un consumo industrial ligeramente menor en sectores clave (catalizadores y joyería), y las caídas más pronunciadas del paladio podrían alentar aún más a los fabricantes a sustituir el platino por una alternativa más económica.