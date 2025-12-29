El precio del platino retrocede desde máximos

- El precio del plátino cae más de un 4%.
- El metal precioso firma una corrección defensiva tras batir máximos la semana pasada.
- El precio del plátino cae más de un 4%.
- El metal precioso firma una corrección defensiva tras batir máximos la semana pasada.
El precio del platino cae un 4,6% tras alcanzar un máximo histórico de 2.472 dólares la semana pasada. El metal precioso ha realizado una corrección defensiva. La caída encuentra soporte en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% y actualmente cotiza cerca del cierre del 23 de diciembre.
El precio del platino frena sus subidas
Desde principios de diciembre hasta el inicio de la sesión de hoy, el precio del platino ha registrado un aumento récord del 50%. El indicador RSI ya se encontraba cerca de la zona de sobrecompra (70 puntos) al inicio del último repunte pronunciado, cuando los precios rozaban el máximo histórico (ATH) de ese momento, cerca de los 1.700 $ (zona amarilla). La preocupación por la sobrevaloración no impidió una mayor euforia. El impulso del plantino se vio animado por el optimismo sobre los metales preciosos, gracias a las expectativas de una mayor flexibilización monetaria. La bajada de los tipos de interés aumenta la liquidez del mercado, impulsando la demanda en general y reduciendo el coste de oportunidad de mantener materias primas frente a depósitos o bonos con intereses. En el caso específico del platino, la escasez juega un papel clave, resaltada por la fuerte demanda industrial (en particular de convertidores catalíticos para automóviles) y joyería.
El atractivo de los activos refugio no logra respaldar a los metales preciosos en esta recta final de año. Si bien las conversaciones entre Trump y Zelenski no produjeron avances concretos para la paz, la esperanzadora narrativa sobre el fin de la guerra y el acuerdo del 90% sobre el plan de paz son suficientes para que los inversores obtengan beneficios en los mercados sobrecomprados. Junto con el platino, el oro, la plata y el paladio también caen.
La liquidación de metales preciosos está respaldada por la estabilización de las expectativas en torno a la decisión de la Fed de enero (los mercados de swaps estiman una probabilidad de aproximadamente el 80% de que los tipos se mantengan sin cambios) y la cautela ante la publicación de las actas de la Fed de mañana. Sin embargo, el platino enfrenta presiones de oferta que se espera que se normalicen tras años de déficit en 2026. El informe WPIC de noviembre señaló un consumo industrial ligeramente menor en sectores clave (catalizadores y joyería), y las caídas más pronunciadas del paladio podrían alentar aún más a los fabricantes a sustituir el platino por una alternativa más económica.
Señales mixtas en EE.UU.: cae el crudo y suben gasolina y destilados
El gas natural estadounidense retrocede un 4%
⏬El platino cae un 7,5%
Resumen diario: Rebote de metales, la Fed aún contempla recortes
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.