El precio de la plata sigue subiendo. Tras firmar un espectacular 2025, en el que logró un histórico aumento de más del 150%, el metal precioso arranca este 2026 con nuevas subidas, con las que logra situarse en los 74,51 dólares por onza.

El precio de la plata inicia el año con subidas

En concreto, el precio de la plata ha firmado hoy una subida de más del 4% con respecto al precio del jueves 1 de enero, en el que cotizó en torno a los 71,59 dólares por onza. En total, el metal precioso firma en este inicio de año una subida de más del 4,80%, continuando así la tendencia alcista que registró en 2025.

En el pasado ejercicio, la plata se vio impulsada por el buen comportamiento del oro, que batió máximos ante la incertidumbre que asolaba los mercados y la debilidad del dólar estadounidense, dos factores que animaron a los inversores a buscar activos refugio. Como resultado, los metales preciosos vivieron un espectacular rally, que llevó a la plata a firmar su mejor comportamiento histórico e, incluso, a superar, aunque momentáneamente, la barrera de los 80 dólares por onza.

Si observamos hoy la cotización de la plata, vemos que el metal precioso ha vuelto a reaccionar positivamente en la zona de los 70 dólares, formando un doble suelo en ese nivel. El precio también ha vuelto a situarse por encima de la EMA200 y la EMA50 en el gráfico horario.

Por otro lado, no obstante, puede observarse una posible formación de triángulo descendente en desarrollo, con los 70 dólares actuando como límite inferior (base; línea de tendencia inferior plana). Si el precio de la plata no logra romper de forma convincente la zona de 74,5–75 dólares (línea de tendencia descendente superior), podría materializarse un escenario bajista, desencadenando un nuevo tramo a la baja. En ese caso, un movimiento medido 1:1 podría llevar gradualmente a la plata hacia la región de 65–66 dólares por onza. Un movimiento por encima de 76 dólares, no obstante, aumentaría las probabilidades de invalidar la formación técnica bajista.