- El precio del Bitcoin retrocede hasta los 92.000 dólares en un contexto de tensiones comerciales y falta de capital nuevo.
- El sentimiento sigue siendo cauteloso, con la expectación sobre el posible fin de la tendencia alcista
Las criptomonedas registran caídas durante la sesión de hoy, con el Bitcoin retrocediendo desde 96.000 dólares hasta los 92.000 dólares, en consonancia con la debilidad de los principales índices bursátiles y la incertidumbre relacionada con la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa. Este es otro episodio de desapalancamiento, hasta ahora relativamente modesto, que no contribuye a que las criptomonedas recuperen impulso y regresen a un mercado alcista. Si no fluye un capital significativo al mercado de Bitcoin, la principal criptomoneda podría tener dificultades para mantenerse por encima de los 90.000 dólares.
Por ahora, el sentimiento se mantiene cauteloso, y parece poco probable que los inversores regresen a Bitcoin con compras agresivas hasta que la tendencia en Wall Street se vuelva más convincente. Los activos digitales se encuentran en una situación difícil, y si el precio del Bitcoin no regresa rápidamente a los 100.000 dólares, el sector podría verse dominado por la resignación y la sensación de que el "combustible" necesario para reiniciar el repunte se está agotando.
Durante los últimos 30 días, los flujos netos hacia Ethereum han sido claramente negativos, y el viernes se registraron entradas netas positivas de poco menos de 4 millones de dólares. El volumen general de operaciones de ETF de Ethereum ha disminuido notablemente en comparación con el otoño, lo que refuerza la incertidumbre sobre la próxima etapa de la tendencia.
Gráficas de Bitcoin y Ethereum
En cuanto a las dos criptomonedas más grandes, en el gráfico horario, Bitcoin presenta actualmente una posible estructura correctiva 1:1, lo que da esperanzas a los alcistas de que los 92.000 dólares puedan mantenerse como nivel de soporte clave. Por su parte, Ethereum ha retrocedido hasta el límite inferior de su canal de precios ascendente, y la tendencia alcista se mantendrá intacta mientras el precio no baje de los 3.200 dólares.
Precio del Bitcoin
Precio de Ethereum
