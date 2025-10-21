El precio del cacao se recupera 📈

Los datos de molienda de cacao muestran una disminución interanual del 17% en Asia (el nivel más bajo en 9 años) y una caída interanual de casi el 5% en Europa (el nivel más bajo en 10 años)

Las exportaciones de cacao en grano de Costa de Marfil cayeron un 31% interanual entre el 1 y el 19 de octubre

El cacao intenta recuperarse tras una importante liquidación que empujó el contrato ICE por debajo de los 6.000 dólares por tonelada. La mayor preocupación del mercado en este momento reside en los débiles datos de molienda de cacao de Asia y Europa (con caídas del 17% y el 4,8%, respectivamente), lo que indica posibles problemas de demanda. Por otro lado, los datos de Norteamérica mostraron un inesperado aumento interanual del 3,2%, alcanzando casi las 112.800 toneladas métricas.

Además del informe de molienda de EE. UU., que inicialmente tuvo poco impacto en el mercado, el reciente repunte de los precios puede atribuirse en parte a las coberturas de posiciones cortas, tras las señales de desaceleración en las exportaciones de cacao de Costa de Marfil, el mayor productor mundial. Según datos gubernamentales publicados el lunes, los agricultores de Costa de Marfil exportaron 133.209 toneladas métricas de cacao desde los puertos entre el 1 y el 19 de octubre de la nueva temporada, lo que representa una disminución del 31 % en comparación con las 192.804 toneladas del mismo período del año anterior.

Precio del cacao

Los datos de molienda sugieren que el número de compradores globales ha disminuido debido al alza parabólica de los precios, que ha incrementado drásticamente los precios del chocolate y sus derivados. Mientras tanto, la temporada de cosecha en África Occidental ha comenzado con bastante éxito y se espera que la producción total aumente significativamente interanualmente.

Además, los gobiernos de Costa de Marfil y Ghana han aumentado recientemente los precios que se pagan a los agricultores por el cacao en grano, lo que debería estimular las ventas e impulsar la oferta. El indicador RSI en el gráfico horario se mantiene por debajo de 30, lo que refleja el pesimismo del mercado sobre una recuperación de precios a medio plazo. Al mismo tiempo, gran parte de las noticias negativas sobre los precios parecen ya incorporadas en los precios, mientras que varios factores potencialmente favorables (como la disminución de las exportaciones de Costa de Marfil y el aumento de las moliendas en América del Norte) podrían ofrecer un equilibrio temporal.

Fuente : Plataforma de XTB

En cuanto al posicionamiento de los fondos especulativos, los datos indican que los especuladores han construido su mayor posición corta desde el otoño de 2023. El posicionamiento neto ha caído a niveles que indican una condición de “sobreventa del mercado”.

Fuente: XTB Research, ICE Europe