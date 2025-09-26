El precio del café rebota un 2,5% por la caída de los inventarios

Los futuros del café Arábica cotizan hoy casi un 2,5% más alto, lo que los convierte en el producto agrícola de mejor rendimiento. El principal impulsor de este repunte es una caída significativa de los inventarios de café en el Intercontinental Exchange (ICE).

Esta fuerte caída de las existencias en el ICE se debe en parte al arancel del 50% impuesto por Estados Unidos a las importaciones procedentes de Brasil, que está generando restricciones en el mercado del café. Según datos del ICE, los inventarios de café han caído a su nivel más bajo en 17,5 meses, situándose en 601.717 sacos al martes 23 de septiembre. También se ha registrado una disminución en el café Robusta, con las existencias alcanzando su nivel más bajo en casi dos meses.

A corto plazo, el repunte del café se ha extendido al Robusta, impulsado por los pronósticos de fuertes lluvias en las Tierras Altas Centrales de Vietnam, que se espera que se prolonguen hasta finales de mes y que podrían dañar los granos que entran en su fase final de desarrollo antes de la cosecha. Por otro lado, la agencia meteorológica brasileña, Somar Meteorologia, informó que se prevé que las lluvias en Minas Gerais continúen durante la semana. Si estas lluvias persisten por más tiempo, los precios del café arábico podrían enfrentar resistencia técnica, a pesar de la caída de los inventarios del ICE.

La semana pasada, los futuros del café retrocedieron a mínimos de un mes debido a los pronósticos de un aumento de las precipitaciones en la región clave de Minas Gerais, Brasil. Sin embargo, los últimos datos del ICE han reavivado el interés de compra y la demanda especulativa de café.

Informe de Compromiso de los Operadores (CoT) de la CFTC

El último informe de la CFTC sobre el mercado del café (al 16 de septiembre) destacó diferencias notables en el posicionamiento entre los grandes especuladores (dinero gestionado) y los comerciales (productores, exportadores, procesadores).

Comerciales:

Mantienen más posiciones cortas (76.352 contratos) que largas (41.032 contratos).

Esta es una situación clásica, en la que productores y operadores cubren las ventas de futuras cosechas.

El posicionamiento neto es fuertemente corto, lo que refleja la cobertura ante posibles caídas de precios.

Fondos de Gestión:

Mantienen 50.407 contratos largos frente a tan solo 9.246 contratos cortos.

Además, 23.530 contratos se clasifican como "spreading" (estrategias neutrales).

El posicionamiento neto se mantiene fuertemente largo, con una proporción de aproximadamente 5:1 entre largos y cortos.

En comparación con la semana anterior, los fondos de gestión aumentaron sus posiciones largas en +1.731 contratos.

En resumen:

Los fondos comerciales están operando a la defensiva, utilizando precios más altos para protegerse contra los riesgos de caída de precios, un comportamiento normal para los productores.

Los fondos especulativos claramente anticipan nuevas subidas de precios, manteniendo un fuerte sesgo largo.

Sin embargo, si los productores continúan con medidas de cobertura agresivas, esto podría socavar las bases para futuras subidas pronunciadas.