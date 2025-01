El precio del Gas Natural cae por debajo de los 4 dólares

El precio del gas natural de EE. UU. está bajando más del 6% al final de la semana, perdiendo el umbral de $4/MMBTU, ya que las temperaturas más suaves reducen la demanda de calefacción. La caída se produce cuando los pronósticos apuntan a una moderación en la reciente ola de frío en las principales regiones de calefacción. La caída de la demanda afecta al precio del gas natural La demanda se ha suavizado, alineándose con el promedio de 5 años en los últimos dos días. Si bien los pronósticos a corto plazo aún indican temperaturas por debajo del promedio, no alcanzan los mínimos extremos observados a principios de este mes. Las expectativas son de un retorno a las normas estacionales o por encima de ellas a fines de enero. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La próxima renovación del contrato también está ejerciendo presión a la baja, con un impacto estimado de 60 centavos debido a la actual contráctil a corto plazo en la curva de futuros. En los niveles actuales, el precio del gas natural se enfrenta el riesgo no solo de romper por debajo del soporte clave de la media móvil de 15 días, sino potencialmente de probar la media móvil de 60 días. Fuente: xStation5

