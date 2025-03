El precio del Gas Natural sube mas de un 3%

Los precios del Gas Natural suben hoy tras la renovación del contrato, impulsados ​​por flujos de gas récord hacia las instalaciones de exportación de GNL, pronósticos de temperaturas más bajas en la costa este de EE. UU., una disminución de la producción y una mayor demanda. Actualmente, los inventarios de gas en EE. UU. se mantienen aproximadamente un 12 % por debajo de los niveles normales para esta época del año, tras las fuertes heladas de enero y febrero que obligaron a las empresas a recurrir considerablemente a sus reservas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Según datos de LSEG, la producción de gas natural en los 48 estados contiguos de EE. UU. ascendió a 105 800 millones de pies cúbicos por día (bcfd) a principios de marzo, en comparación con los 105 100 bcfd de febrero. Sin embargo, el martes se esperaba que la producción diaria disminuyera hasta en 2 700 bcfd, alcanzando un mínimo de tres semanas de alrededor de 104 100 bcfd. Se estima que la demanda de gas en EE. UU., incluyendo las exportaciones, aumentará de 107,4 bcfd a 110,5 bcfd la próxima semana, y LSEG revisó al alza su pronóstico del lunes. El volumen de gas que fluye hacia las ocho mayores terminales de exportación de GNL de EE. UU. aumentó a un promedio de 15,7 bcfd a principios de marzo, superando el récord anterior de 15,6 bcfd en febrero. Se espera que las condiciones climáticas en EE. UU. se mantengan cerca de los niveles normales de la temporada hasta el 2 de abril. Sin embargo, las últimas revisiones del pronóstico de la NOAA indican un descenso de la temperatura en la costa este y en el centro de EE. UU., mientras que se espera un aumento significativo de la temperatura en la costa oeste. En esta etapa de la temporada, la tendencia al enfriamiento en los estados del centro y este es más significativa en términos de demanda de gas debido a la mayor densidad de población y a una temporada de calefacción más intensa. Fuente: Bloomberg Finance, NOAA Precio del Gas Natural El repunte del precio de la gasolina se ha detenido hoy en una zona de resistencia significativa, definida por reacciones previas del precio. Source: xStation5

