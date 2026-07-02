- Los datos de empleo no agrícola de junio decepcionan
- El número de empleos no agrícolas aumentó en tan solo 57.000, muy por debajo de las previsiones del mercado
- El precio del oro vuelve a poner a prueba la zona de los 4.100 dólares por onza
- Los datos de empleo no agrícola de junio decepcionan
- El número de empleos no agrícolas aumentó en tan solo 57.000, muy por debajo de las previsiones del mercado
- El precio del oro vuelve a poner a prueba la zona de los 4.100 dólares por onza
El informe sobre el mercado laboral de Estados Unidos correspondiente a junio resultó ser una enorme decepción para los mercados. El número de nuevos empleos no agrícolas (NFP) aumentó en tan solo 57.000, muy por debajo de las previsiones del mercado, que apuntaban a una creación de entre 110.000 y 113.000 puestos de trabajo.
Los datos de empleo no agrícola decepcionan
Una de las mayores sorpresas ha sido la revisión a la baja de los datos de los meses anteriores, así como el descenso del empleo en el sector del ocio y la hostelería, a pesar de la celebración del Mundial de la FIFA.
Solo en junio, según los datos publicados, el empleo en este sector se redujo en 61.000 puestos de trabajo, mientras que la revisión acumulada de los dos meses anteriores fue de -67.000 empleos. En conjunto, esto supone una pérdida de 128.000 puestos de trabajo en el sector durante los últimos tres meses.
El descenso en el sector del ocio durante los últimos 3 meses es muy pronunciado y el mayor entre todos los sectores.
Un dato de empleo tan débil ha golpeado de inmediato al dólar estadounidense (USD), lo que, como es habitual, favorece al oro, que vuelve a poner a prueba la zona de los 4.100 dólares por onza. El mercado redujo claramente sus expectativas de nuevas subidas de los tipos de interés, en línea con el tono más moderado mostrado por Kevin Warsh durante el panel celebrado ayer en Sintra.
En estos momentos, el mercado ya no descuenta plenamente una subida de tipos en octubre, sino que sitúa esa posibilidad en diciembre.
Cotización del oro
En el gráfico, observamos un claro repunte del precio del oro, con soporte mantenido en el nivel de 4.000 dólares por onza. Actualmente, se registran los niveles más altos desde el 23 de junio, y se está poniendo a prueba el retroceso del 38,2% de la gran onda alcista desde 2022. Si se supera con éxito esta resistencia, el próximo objetivo será un ataque al límite superior de la formación de cuña descendente alrededor de los 4.230 USD por onza.
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