La bolsa hoy: El repunte tecnológico de Wall Street se extiende a Asia

Los futuros de los principales índices estadounidenses amplían sus ganancias pese a las señales contradictorias en torno a Oriente Medio y a las condiciones cada vez más firmes planteadas simultáneamente por Irán y EE. UU. Los futuros del Nasdaq 100 siguen liderando, mientras que el rezagado Dow Jones apunta a una rotación de capital hacia las nuevas tecnologías tras la última tanda de resultados de los proveedores de soluciones de IA.

Las bolsas asiáticas siguen las ganancias de Wall Street, donde un repunte de las acciones de semiconductores llevó al índice Nasdaq 100 a máximos recientes. Los datos de inflación de EE. UU., en línea con las expectativas, redujeron la preocupación por posibles subidas inminentes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

El índice MSCI Asia-Pacífico, en términos generales, avanza un 0,6%. Corea del Sur lidera el incremento regional (KOSPI: +3,7%). El Nikkei 225 japonés sube un 1,1%. El índice Hang Seng de China cotiza plano. En Australia, el S&P/ASX 200 registra descensos del 0,4%.

Oriente Medio

Irán respondió a las declaraciones de Trump de que «EE. UU. tiene el control total del estrecho de Ormuz», subrayando que el tráfico marítimo no se reanudará hasta que se acepten las condiciones de Irán. Ambas partes del conflicto están estableciendo condiciones cada vez más firmes y exigen, entre otras cosas, reparaciones.

Política

Christopher Kent, del RBA, describió el nivel actual de los tipos de interés como «en el extremo superior del rango neutral». El banquero central también reconoció que un AUD más fuerte contribuye a combatir la inflación, aunque sigue sujeto a incertidumbre y al riesgo de nuevas subidas.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, declaró que el Gobierno apoya subidas de tipos más rápidas por parte del Banco de Japón. El yen comenzó a fortalecerse ligeramente tras sus declaraciones.

Otros mercados

El índice del dólar estadounidense cerró ayer con una subida de alrededor del 0,2%, pese a que los datos de inflación del IPC no sorprendieron y se situaron en línea con lo esperado. El dólar neozelandés es hoy la divisa del G10 más débil, tras el descenso de las expectativas de inflación a dos años hasta el 2,34% (NZD/USD: -0,35%; NZD/JPY: -0,4%). EUR/USD sube un 0,05%, hasta 1,1526.

El oro se enfría y retrocede un 0,15%, hasta el nivel psicológico de los 4.400 dólares por onza. También se observa una corrección en los futuros del platino (-0,4%) y del paladio (-0,55%), mientras que la plata cotiza plana, en 66,20 dólares por onza.

Los futuros del crudo Brent suben un 0,7%, hasta los 89 dólares por barril, en medio del intercambio de declaraciones sobre el estrecho de Ormuz, manteniéndose cerca de máximos de dos semanas.