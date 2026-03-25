El precio del oro rebota: ¿oportunidad o momento de venta?

El oro ha vuelto a captar la atención de los mercados tras registrar un repunte significativo, que le ha permitido recuperar los 4.600 dólares la onza, impulsado por señales de posible distensión en el conflicto de Oriente Medio y la caída de los precios del petróleo. Después de semanas de presión bajista, el metal precioso parece encontrar soporte en un entorno donde las expectativas macroeconómicas comienzan a reajustarse.

El movimiento reciente refleja un cambio en el equilibrio de fuerzas que había penalizado al oro. Durante las últimas semanas, el aumento del precio del crudo elevó las expectativas de inflación, lo que a su vez impulsó los rendimientos de los bonos y fortaleció al dólar. Este contexto redujo el atractivo del oro, un activo que no genera rentabilidad por sí mismo.

Sin embargo, la posibilidad de avances diplomáticos y una moderación en los precios energéticos han comenzado a aliviar esa presión. La caída del dólar y la estabilización de los rendimientos han permitido a los inversores volver a fijarse en el valor estratégico del oro dentro de las carteras.

Un activo atrapado entre tipos de interés y refugio

A corto plazo, el comportamiento del oro sigue estando condicionado por tres factores clave: la política monetaria de la Reserva Federal, la evolución del dólar y la incertidumbre geopolítica.

Por un lado, si los bancos centrales mantienen una postura restrictiva debido a la inflación, el oro podría enfrentar dificultades para sostener subidas prolongadas. Por otro lado, cualquier señal de desaceleración económica o de recortes de tipos reforzaría su atractivo como activo refugio.

Además, los recientes movimientos del mercado han puesto de manifiesto otro factor relevante: la liquidez. En momentos de tensión, los inversores han llegado a vender oro para cubrir pérdidas en otros activos, amplificando las caídas. Esto sugiere que, más allá de su papel defensivo, el oro también puede verse afectado por dinámicas tácticas de mercado.

A pesar de estas presiones a corto plazo, el trasfondo estructural sigue siendo favorable. La acumulación de reservas por parte de bancos centrales en los últimos años, la diversificación frente al dólar y la incertidumbre política global continúan respaldando el caso alcista a largo plazo.

Dos escenarios para el oro

A día de hoy, el desenlace del conflicto sigue siendo incierto. Aunque en las últimas horas ha aumentado la probabilidad de una resolución en el corto plazo, las negociaciones siguen siendo frágiles y pueden estancarse en cualquier momento.

En un escenario de resolución rápida, los riesgos inflacionarios tenderían a moderarse. Si bien la producción de petróleo tardaría en normalizarse, parte del impacto podría compensarse con el uso de reservas estratégicas, lo que limitaría subidas adicionales del crudo por encima de niveles cercanos a los 85 dólares. En paralelo, el encarecimiento del gas y de otras materias primas vinculadas al conflicto debería suavizarse.

Esto implicaría picos inflacionarios puntuales, pero no necesariamente sostenidos, algo que los mercados suelen anticipar con antelación. En este contexto, el oro podría encontrar apoyo en un entorno de políticas monetarias más acomodaticias y en un nivel aún elevado de incertidumbre geopolítica, que seguiría incentivando a los bancos centrales a diversificar sus reservas.

Por el contrario, si el conflicto se prolonga, el oro podría continuar bajo presión en el corto plazo, aunque probablemente de forma más contenida que en las primeras fases de la crisis. Un entorno de inflación persistente mantendría elevados los tipos de interés, lo que limita el atractivo relativo del metal. Sin embargo, el trasfondo estructural seguiría siendo favorable. Las principales economías, especialmente Estados Unidos, continúan acumulando niveles elevados de deuda en un entorno de mayores costes de financiación, lo que incrementa los riesgos a largo plazo y refuerza el papel del oro como activo de diversificación.

A medida que la inflación se estabilice y los bancos centrales retomen el ciclo de recortes de tipos, el oro podría recuperar impulso. En este sentido, las recientes caídas y el posterior rebote pueden interpretarse no como un cambio de tendencia, sino como una corrección dentro de un ciclo alcista más amplio.

Para el inversor, este contexto abre la puerta a reposicionarse estratégicamente, aprovechando niveles más atractivos de entrada, aunque asumiendo que la volatilidad seguirá siendo elevada mientras persistan las tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre la política monetaria.