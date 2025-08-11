El precio del oro retrocede un 1,5% ante la incertidumbre comercial global

La anticipación de exenciones arancelarias al oro y una posible reunión entre Trump y Putin pesan sobre los precios del oro. El mercado se vio sacudido la semana pasada por la implementación de importantes aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos. En el mercado del oro, los inversores estaban prácticamente seguros de que los altos aranceles, en particular a las importaciones procedentes de Suiza y Canadá, no se aplicarían al oro, creencia respaldada por un anuncio de abril.

Sin embargo, el programa arancelario oficial carecía de una exención explícita para el oro en lingotes, lo que provocó un fuerte aumento del precio de los contratos de futuros del COMEX en relación con el precio al contado. Esta prima llegó a alcanzar los 100 dólares por onza antes de estabilizarse en el rango de 50 a 60 dólares.





El viernes surgieron dos noticias clave que cambiaron la dinámica del mercado. En primer lugar, el gobierno estadounidense anunció que las recientes fluctuaciones del mercado se basaron en información errónea y que pronto se publicaría una orden ejecutiva para aclarar los aranceles sobre los lingotes de oro y otros productos. Esta noticia provocó una caída del precio, aunque el oro finalmente cerró en su nivel más alto desde el 23 de julio.

Además, se anunció que Donald Trump y Vladimir Putin probablemente se reunirán en la segunda semana de agosto. Durante el fin de semana, se confirmó que la ubicación sería Alaska. La agenda de la reunión se centra en alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Ucrania. Si bien esto marca un avance diplomático significativo y la primera reunión de alto nivel de este tipo, han surgido dudas. Los observadores se preguntan si Rusia estará dispuesta a hacer concesiones o si las negociaciones resultarán en términos inaceptables para Ucrania, lo que podría provocar nuevos ataques personales contra Ucrania por parte de Estados Unidos.

¿Cómo invertir en oro?

En XTB contamos con varios instrumentos con los que podrás invertir en oro de forma directa e indirecta. Dentro de nuestra oferta de ETFs, disponemos de diversas opciones que nos permitirán replicar el precio del oro como son el SGLD.UK (dólares) o el IGLN.UK (euro). Además podemos invertir en ETFs que repliquen el comportamiento de las empresas dedicadas a la minería de oro. Entre ellos podrían destacar el GDX.US (dólares) o el GDXJ.UK (euros). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.