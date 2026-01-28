El precio del oro sube un 2% y prueba el nivel de 5.300 dólares

El precio del oro se dispara casi un 2% y está probando niveles cercanos a los 5.300 dólares por onza, lo que ha impulsado la confianza en el mercado de metales en general, así como en las acciones de compañías mineras como Newmont Corp, Barrick Gold y AngloGold Ashanti. La reunión de la Fed está programada para hoy a las 20:00 CET, y el discurso del presidente Powell, a las 20:30 CET.
En el gráfico del oro a intervalos diarios, el indicador RSI ha subido a alrededor de 88 puntos, lo que sugiere condiciones de sobrecompra extrema. Una fuerte corrección comenzó desde un nivel similar en octubre de 2025 (con un RSI de 90 puntos por aquel entonces).
Precio del oro
Fuente : Plataforma de XTB
Fuente: XTB Research, xStation5
Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
