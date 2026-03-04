- El petróleo y los metales rebotan en un entorno de volatilidad extrema dominado por la tensión en Oriente Medio.
- La caída en el ritmo de lanzamientos iraníes sugiere presión militar creciente, pero el riesgo de nuevas formas de escalada sigue presente.
- El bloqueo en el Estrecho de Ormuz mantiene alta la prima de riesgo energético, con fuerte impacto en precios y en el sentimiento global.
- Las medidas de EE. UU. para estabilizar el comercio marítimo ayudan a contener el pánico, pero la incertidumbre sigue siendo elevada.
El precio del petróleo gana alrededor de un 2% hoy, con West Texas cotizando en 76,25 dólares por barril y el Brent en 83,50 dólares. Los metales preciosos también rebotan tras la venta masiva de ayer. El oro sube un 1,20% hasta 5.120 USD por onza, y la plata gana un 3,20% hasta 83,30 dólares por onza.
La atención del capital global sigue centrada en los acontecimientos en Oriente Medio. Según estimaciones de las FDI, el Ministerio de Defensa de los EAU y datos de fuentes abiertas, Irán lanzó alrededor de 350 misiles balísticos en el primer día de la campaña, dirigidos a estados del Golfo como EAU, Catar y Baréin, así como a Israel y otros países de la región.
Sin embargo, la intensidad de los ataques disminuyó claramente en los días siguientes, a unos 175 misiles el segundo día, 120 el tercero y 50 el cuarto. El descenso siguió a ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra infraestructura de misiles iraníes, incluidos cuarteles generales del IRGC, lanzadores y depósitos de armas.
El riesgo de drones mantiene la incertidumbre elevada pese a la caída de misiles
La reducción significativa de los lanzamientos sugiere que las capacidades ofensivas de Irán podrían estar debilitándose bajo la presión militar sostenida. Esto aumenta la probabilidad de que el conflicto se vuelva cada vez más unilateral si la infraestructura de lanzamiento continúa siendo neutralizada.
Al mismo tiempo, la incertidumbre sigue siendo alta, y tratar de definir tendencias después del cuarto día del conflicto conlleva un riesgo considerable. Irán aún posee otras herramientas militares, incluido un arsenal potencialmente grande de drones, más difíciles de detectar e interceptar. Estimaciones previas al estallido del conflicto sugerían que Irán podría tener decenas de miles de drones, lo que deja abierta la posibilidad de una escalada mediante métodos alternativos si sus capacidades de misiles se ven más limitadas.
Los mercados energéticos siguen siendo particularmente sensibles a los acontecimientos en torno al Estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas. El tráfico marítimo en esta arteria clave se ha congelado casi por completo tras las amenazas iraníes contra petroleros, dejando alrededor de 200 buques petroleros varados en el Golfo y provocando fuertes subidas de precios en los últimos días.
Washington interviene, pero la volatilidad en el petróleo continúa
El presidente estadounidense Donald Trump intentó calmar los mercados ayer por la noche, anunciando que Estados Unidos proporcionaría seguros de riesgo para el comercio marítimo y, si fuera necesario, escoltas navales para los buques. La declaración ayudó a limitar las pérdidas en las bolsas estadounidenses y a frenar temporalmente el repunte del petróleo. La situación sigue siendo dinámica y la volatilidad en los mercados de petróleo y metales preciosos es excepcionalmente alta.
Ormuz en el filo: un solo ataque a un petrolero podría llevar el Brent a 100 $
Hoy se publica el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE. UU.
La bolsa hoy: El barril de Brent en 85 dólares
Resumen diario: el petróleo alcanza nuevos máximos locales; Irán y Trump presionan el sentimiento del mercado
