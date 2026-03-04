El contexto actual está dominado por la guerra en Irán, el bloqueo de facto de Ormuz, un dólar fuerte y un repunte del petróleo que están generando una alta volatilidad en las materias primas y, más específicamente, en los metales preciosos. La crisis de Irán actúa como catalizador doble: a corto plazo ha provocado ventas forzadas y toma de beneficios en plata, pero al mismo tiempo refuerza los argumentos de refugio que sostienen su atractivo de medio plazo.

¿Qué está pasando con la plata en las últimas horas?

Los precios internacionales de la plata han oscilado en la zona de 90–95 dólares la onza en las últimas sesiones. Hoy (+4,6%) la cotización rebota desde el nivel de 82 dólares, con inversores reentrando tras la sobreventa y haciendo fuerte el soporte de 80 dólares. Por el lado contrario, la resistencia más importante a atacar aparece en los 97 dólares por onza. El patrón es típico de un mercado apalancado: bajadas explosivas con la tensión geopolítica, seguidas de subidas notables cuando se ajustan expectativas de tipos.

El conflicto EE. UU. e Israel vs Irán, con ataques a infraestructuras y bloqueo de facto del Estrecho de Ormuz, ha disparado petróleo y gas al interrumpir parte de los flujos energéticos y encarecer seguros y rutas marítimas.

La lógica dice que una guerra de gran calado en Oriente Medio debería disparar los metales refugio, pero esta crisis muestra el lado más complejo de la plata. El shock energético alimenta el miedo a una inflación más alta y persistente, lo que inicialmente favorece oro y plata como cobertura, y de hecho ayudó a llevar la plata a máximos de corto plazo en torno a 95–97 dólares por onza. Sin embargo, uno de los mayores temores del mercado que ya se está descontando es que el esperado incremento de la inflación a raíz de esta crisis puede forzar a la Reserva Federal a mantener tipos elevados durante más tiempo. En este escenario el dólar se dispara como refugio y los rendimientos de los Treasuries suben.

La plata muestra más sensibilidad que el oro al ciclo económico y a movimientos de liquidez, lo que explica caídas porcentualmente mucho más bruscas que en el oro en las últimas sesiones. La crisis de Irán no ha hundido la tesis refugio de la plata, pero sí ha actuado como detonante para un ajuste violento de un mercado que llegaba sobrecalentado y muy cargado de posiciones especulativas.

Papel del Estrecho de Ormuz en el mercado de materias primas

El bloqueo o la navegación extremadamente restringida en el Estrecho de Ormuz está sirviendo como epicentro del shock de materias primas: por allí transita alrededor de una quinta parte del petróleo mundial, y el tráfico de petroleros se ha visto seriamente perturbado tras las amenazas y ataques iraníes a buques y a infraestructuras. Esta disrupción ha añadido una prima de riesgo significativa al crudo, con grandes bancos de inversión cuantificando en torno a 15–18 dólares por barril el “suplemento geopolítico” asociado a un cierre de un mes de los flujos de Ormuz.

Para la plata, esto tiene dos canales de impacto. Por un lado, el encarecimiento del petróleo refuerza el mensaje de inflación futura y volatilidad macro, lo que a medio plazo suele apoyar a los metales como oro y plata. Por otro, si el shock energético se prolonga, aumenta el riesgo de recesión o de fuerte desaceleración global, lo que puede dañar la demanda industrial de plata (electrónica, fotovoltaica, automoción) y alimentar ventas tácticas a corto plazo, como se ha visto en la corrección de esta semana.

Además, el encarecimiento de la energía eleva los costes de minería y refinado, lo que a medio plazo tiende a tensar la oferta en un mercado que ya viene de varios años de déficit físico según distintos informes del sector, aunque el efecto precio no es lineal en el corto plazo por la volatilidad financiera. Esta mezcla de shock de costes, temor a recesión y rol refugio explica que la plata se mueva con una volatilidad sostenida durante esta crisis.

Rebote dentro de un escenario tenso

El movimiento de hoy encaja más como rebote técnico que como cambio de tendencia de fondo. La plata sigue muy por encima de los niveles de hace un año (más de 170% de subida interanual pese al ajuste reciente).

El rebote refleja que el shock inicial de la escalada en Irán y el bloqueo de Ormuz ya está parcialmente digerido: el dólar sigue fuerte, pero una parte del flujo de ventas forzadas se ha agotado, y vuelve a aparecer demanda de inversores que quieren exposición al binomio refugio–inflación. No obstante, el entorno sigue dominado por la incertidumbre militar y por la posibilidad de nuevos ataques o sanciones que alteren de nuevo el equilibrio entre petróleo, dólar y expectativas de tipos, por lo que la volatilidad en plata probablemente seguirá siendo elevada.

¿Cómo está afectando la crisis de Irán al precio de la plata?

La guerra en Irán está poniendo en primer plano el carácter “doble” de la plata: activo monetario y, al mismo tiempo, metal industrial muy ligado a la transición energética y a la electrónica avanzada. A corto plazo, el mercado se ha comportado como en otras crisis: primero rally violento por miedo y búsqueda de refugio, luego corrección agresiva cuando el foco pasa a dólar fuerte, tipos altos y recesión potencial.

La crisis de Irán no invalida los argumentos estructurales alcistas de la plata (déficits físicos recurrentes, demanda fotovoltaica y electrónica, inventarios ajustados), pero sí obliga a gestionar el riesgo táctico con más disciplina: reconocer que cada escalada geopolítica puede generar tanto subidas explosivas como correcciones profundas, dependiendo del punto del ciclo, del posicionamiento previo y de la reacción del dólar y de los tipos reales. En ese sentido, el episodio actual está siendo un recordatorio de que la plata, en un contexto bélico y con Ormuz en el centro, no es un “refugio al uso”, sino un activo híbrido cuya sensibilidad a la geopolítica se amplifica y supera a la del oro.

