El precio del petróleo podría subir más que en marzo: ¿qué ocurre en el mercado energético?

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán vuelven a situar al precio del petróleo en el centro de atención de los mercados. Aunque muchos analistas consideran que será difícil que el Brent supere los máximos alcanzados durante los meses de marzo y abril, cada vez existen más factores que apuntan a un escenario mucho más frágil para el mercado energético.

La principal diferencia es que el conflicto actual no debería interpretarse como una simple continuación de la guerra iniciada a principios de año. Han cambiado los objetivos militares, el equilibrio geopolítico y, sobre todo, la capacidad del mercado para absorber una interrupción prolongada del suministro.

No es la misma guerra: el mercado energético llega mucho más debilitado

Cuando comenzaron las hostilidades en marzo, el mercado todavía disponía de varios mecanismos para amortiguar un posible shock de oferta. La caída de la demanda de China, la utilización de reservas estratégicas y la capacidad excedentaria de algunos productores permitieron contener el impacto sobre el precio del crudo.

Hoy la situación es muy distinta. Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos han descendido hasta 316,5 millones de barriles, su nivel más bajo desde 1983, mientras que los inventarios estratégicos de otros países desarrollados también se han reducido de forma significativa. Aunque el Departamento de Energía estadounidense insiste en que todavía existe un amplio margen operativo para responder a futuras emergencias, el mercado observa que el colchón disponible es hoy mucho menor que durante la primera fase del conflicto.

A ello se suma otro elemento clave: la capacidad excedentaria de la OPEP prácticamente ha desaparecido y buena parte de las rutas alternativas para exportar petróleo desde Oriente Medio ya operan cerca de su límite. Esto reduce la capacidad del mercado para sustituir rápidamente una interrupción prolongada del suministro a través del estrecho de Ormuz.

El verdadero riesgo ya no es solo el petróleo, sino los combustibles

Sin embargo, uno de los factores menos comentados podría ser también uno de los más importantes. El problema ya no consiste únicamente en disponer de suficiente petróleo, sino en transformarlo en gasolina, diésel o combustible para aviones.

Los ataques contra infraestructuras energéticas en Rusia y Oriente Medio, junto con la menor actividad de las refinerías chinas, están reduciendo la capacidad mundial de refino precisamente en un momento en el que la incertidumbre geopolítica vuelve a aumentar.

Si este cuello de botella se intensifica, el impacto sobre la inflación podría ser incluso mayor que durante la primera fase del conflicto, obligando a los bancos centrales a mantener una política monetaria más restrictiva durante más tiempo.

Por ello, durante las próximas semanas los inversores no solo deberían vigilar la evolución del precio del Brent, sino también indicadores como los inventarios de combustibles refinados, la capacidad disponible de las refinerías y cualquier novedad relacionada con el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, variables que podrían convertirse en el verdadero termómetro del mercado energético.