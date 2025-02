El precio del petróleo retrocede pese a la guerra comercial

El mercado de materias primas acusa la guerra comercial que han desatado los aranceles de Donald Trump. El precio del oro, que desde la investidura de Trump ha ido en aumento, está registrando un fuerte crecimiento, ante la perspectiva de los posibles aranceles a Canadá, uno de los mayores productores y proveedores de este metal precioso en todo el mundo. Lo mismo ocurre con el gas natural, cuyo precio se ha visto impulsado por la amenaza de los aranceles y los cambios en las condiciones meteorológicas. El café, por su parte, firma nuevos máximos históricos y se acerca a los 400 centavos por libra, ante las preocupaciones por la oferta del mercado. Por el contrario, el precio del petróleo retrocede cerca de un 1%, en vista del aplazamiento de los aranceles a México y Canadá, el principal proveedor externo para el sector de combustibles de Estados Unidos. Precio del Petróleo Los aranceles a los productos canadienses y mexicanos se han pospuesto al menos un mes, lo que limita las perspectivas de crecimiento en el mercado petrolero. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Inicialmente, se suponía que los aranceles al petróleo canadiense serían del 10%. El petróleo canadiense es crucial desde la perspectiva de los consumidores estadounidenses. Canadá es el principal proveedor externo para el sector de combustibles de Estados Unidos. El petróleo canadiense también es único y difícil de reemplazar (otros países que producen petróleo similar están sujetos a sanciones). Sin embargo, Donald Trump ha emitido un decreto que enfatiza la necesidad de limitar las exportaciones petroleras de Irán tanto como sea posible. Vale la pena señalar que Irán exporta petróleo principalmente a China, por lo que las acciones de Estados Unidos pueden no dar resultados significativos. Sin embargo, esto sirve como moneda de cambio para Donald Trump. Si Trump levanta los aranceles a China, China puede comprometerse a comprar más petróleo de Estados Unidos y reducir su dependencia del petróleo iraní. Irán exporta aproximadamente 1,6 millones de barriles por día. En represalia por los aranceles, China ha decidido aumentar los aranceles al petróleo estadounidense al 10%. Es importante recordar que China se ha estado abasteciendo de petróleo no solo de Irán sino también de Rusia, lo que limita su necesidad de importar petróleo de los EE. UU. La última decisión de la OPEP+ indica una continuación de todos los recortes de producción hasta marzo, con un aumento de la producción previsto a partir de abril. La OPEP está abandonando los datos de la EIA sobre la producción de petróleo en favor de los datos presentados por Kpler, OilX y ESAI. En teoría, esto permite más margen para manipular los datos. Anteriormente, la OPEP ya había dejado de utilizar a la AIE como fuente de datos externos en 2022. Además de la EIA, la OPEP también está dejando de utilizar los datos de Rystad Energy. Durante mucho tiempo, las exportaciones de petróleo de Irán se han estabilizado por encima de los 1,5 millones de barriles por día. Sin embargo, cabe señalar que la presidencia anterior de Trump provocó que las exportaciones de petróleo iraní cayeran a casi cero. Actualmente, Trump tiene una moneda de cambio con China en forma de aranceles. Si China deja de comprar petróleo iraní, podría provocar posibles aumentos de precios en el mercado. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los inventarios de petróleo de Estados Unidos siguen siendo relativamente bajos en comparación con los últimos años. Sin embargo, los inventarios comparativos ya no indican un déficit tan grave. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El precio del petróleo crudo se está balanceando al borde de un nivel de soporte significativo, que incluye el retroceso del 61,8% del último impulso alcista, la media móvil de 50 períodos y el nivel de 72 dólares por barril. Un cierre por debajo de este nivel hoy podría indicar un intento de volver a bajar al rango de 70-71 dólares. Sin embargo, si el soporte se mantiene, el potencial indica un rebote al rango de 74,5-75 dólares por barril. Fuente: xStation5 Precio del Oro: Actualmente estamos viendo la mayor demanda de oro físico desde la pandemia. Los inventarios de oro en COMEX han aumentado de aproximadamente 17,5 millones a 32 millones de onzas en unas pocas semanas. El aumento de precios ha estado en curso desde el comienzo de la presidencia de Trump, pero aumentó significativamente después de las amenazas relacionadas con los aranceles comerciales. Canadá es uno de los mayores productores y proveedores de oro en todo el mundo, por lo que el riesgo de aranceles del 25% ha desencadenado una entrada repentina de oro en los EE. UU. La posible cancelación de todos los aranceles presenta un riesgo a corto plazo para los precios del oro. Sin embargo, Donald Trump continúa introduciendo nuevos factores de riesgo. Actualmente, sugiere una mayor participación de EE. UU. en la Franja de Gaza. Trump también está ofreciendo a Ucrania más armas si suministra a los EE. UU. metales de tierras raras. En represalia por los aranceles del 10%, China ha anunciado controles a las exportaciones de estas materias primas a Estados Unidos. En la actualidad, los factores geopolíticos están impulsando los precios del oro: preocupaciones relacionadas con los aranceles comerciales, la situación en Oriente Medio, Ucrania y, por supuesto, la demanda física. Desde una perspectiva monetaria, está surgiendo un factor negativo: las tasas de interés a plazo se están estabilizando en torno al 4% para junio. También es posible que el potencial de recortes de tasas disminuya aún más para entonces. Las expectativas son que los tipos de interés caerán al 4,1% en junio, lo que implica dos posibles recortes. Por otro lado, estas expectativas aún pueden reducirse más. Esto sugiere que el aumento de precios de aproximadamente 200-300 dólares por onza en los últimos meses no está impulsado por factores monetarios. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El precio del oro está experimentando un fuerte crecimiento, con un comienzo de año significativamente más fuerte que los promedios históricos. Teóricamente, podríamos esperar una consolidación en el primer trimestre del año. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El precio del oro está alcanzando nuevos máximos históricos a diario. Actualmente, se encuentra en su quinto día consecutivo de ganancias, algo que ha sido poco habitual en el pasado. Además, el precio se está desviando de la línea de tendencia alcista. Desde mediados de diciembre, el mercado del oro no ha experimentado una corrección importante, lo que plantea dudas sobre la estabilidad a corto plazo. Fuente: xStation5 Precio del Gas Natural: El comienzo de la semana trajo consigo un repunte significativo de los precios del gas en respuesta a posibles aranceles y cambios en las condiciones meteorológicas. Una vez más, las previsiones meteorológicas en Estados Unidos han cambiado y ahora parece que la segunda mitad de febrero puede traer un descenso de las temperaturas. Sin embargo, no será tan duro como el invierno de enero. El consumo de gas está disminuyendo en línea con los patrones estacionales. A corto plazo, el consumo debería seguir disminuyendo, lo que podría hacer bajar los precios del gas. La curva de futuros está actualmente plana en un horizonte de un mes, pero luego vuelve a una estructura de contango distinta. Durante el verano, los aumentos de precios podrían superar potencialmente los proyectados en la estructura de futuros si Estados Unidos puede aumentar significativamente las exportaciones y la demanda interna crece más rápido que la producción potencial. El consumo de gas ha vuelto a situarse en el rango de la media de los últimos cinco años, mientras que la producción supera los máximos de cinco años. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El comportamiento actual de los inventarios comparativos comienza a parecerse a la situación de 2021, que provocó importantes aumentos de precios en la segunda mitad de 2021 y en 2022. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Se espera que los próximos dos informes muestren descensos de inventario de alrededor de 100 Bcf. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El precio del Gas Natual ha ido perdiendo terreno en las dos últimas sesiones a pesar de los cambios meteorológicos. Si no hay una ola de frío extremo, las perspectivas estacionales sugieren que los precios del gas podrían caer incluso por debajo de la media móvil de 200 períodos. Fuente: xStation5 Precio del café: El café está alcanzando nuevos máximos históricos, acercándose a los 400 centavos por libra debido a las preocupaciones sobre la oferta del mercado. Las existencias de café de Brasil se agotaron en gran medida en la temporada anterior, y los agricultores están limitando las ventas de café para los contratos de la temporada 2025/2026. El gobierno brasileño espera que la producción de café en la temporada 2025/2026 disminuya a 51,81 millones de sacos. CONAB estima que la producción caerá a 54,2 millones de sacos, niveles por debajo de las previsiones anteriores. El real brasileño se está recuperando, lo que limita aún más el potencial de exportación del café y hace que los precios suban aún más. Javier Blas de Bloomberg espera aumentos de dos dígitos en el precio del café en los próximos meses debido a problemas de producción en Brasil y Vietnam. Según Blas, la demanda de café ha superado la oferta en un promedio de 15 a 20 millones de sacos en los últimos cuatro años. Como informa Bloomberg, empresas como Starbucks, Restaurant Brands International y McDonald's están luchando por trasladar los mayores costos del café a los consumidores. Los inventarios de ICE han comenzado a disminuir nuevamente, manteniéndose en niveles bajos a pesar de un ligero aumento a fines de 2024. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los aumentos de precios más pronunciados se están produciendo en el extremo corto de la curva de futuros, lo que indica una menor disponibilidad de granos de café a corto plazo. El mercado apunta a perspectivas ligeramente mejores a partir de mediados de 2026. Fuente: Bloomberg Finance LP El fortalecimiento del real brasileño está provocando que los productores limiten las ventas de café debido a que sus existencias ya son bajas, lo que alimenta aún más el impulso alcista de los precios. Como se ve en el gráfico, el posicionamiento se mantiene en niveles alcistas extremadamente altos. Fuente: xStation5

