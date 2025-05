El precio del petróleo se recupera ante la tregua comercial

El precio del petróleo avanza cerca de un 4% después de alcanzar su nivel más bajo en cuatro años la semana pasada, ya que las dos economías más grandes del mundo han acercado sus posturas mejorando las perspectivas de crecimiento global de las últimas semanas. El precio del petróleo frena las caídas El precio del petróleo brent supera los 65 dólares después de que China acordara reducir los aranceles sobre los productos estadounidenses del 125% al ​​10%, mientras que Estados Unidos reducirá sus propias restricciones del 145% al ​​30% en un acuerdo con una vigencia de 90 días. El anuncio se produce después de dos días de intensas negociaciones en Suiza. Ambos países también afirmaron que establecerán un mecanismo para continuar las conversaciones sobre las relaciones económicas y comerciales. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estas fluctuaciones generaron un sentimiento de riesgo, y los operadores se apresuraron a cubrir posiciones cortas ante la mejora de la demanda del mayor importador de petróleo del mundo. La reducción de los gravámenes está reduciendo el temor a que una crisis económica prolongada perjudique la demanda. Esto contrasta marcadamente con el pesimismo que se percibía en el mercado hace apenas unas sesiones. La guerra comercial prometía paralizar la demanda energética mundial, justo cuando la OPEP+ había decidido reactivar la producción paralizada más rápido de lo previsto. Desde que Trump anunció los aranceles recíprocos a principios de abril, las Desde que Trump anunció los aranceles recíprocos a principios de abril, las materias primas han mostrado volatilidad. El precio del petróleo sigue bajando más del 10 % desde entonces, a pesar de la caída en el dólar estadounidense.

