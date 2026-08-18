El memorando de entendimiento firmado por Washington y Teherán en junio, que abría una ventana de 60 días para negociar una paz duradera, expiró ayer sin acuerdo de continuidad. Preguntado si buscaría una prórroga, Trump respondió con un escueto "No" desde el Despacho Oval, añadiendo que Teherán "no va a aceptar el tipo de acuerdo que considero necesario para poner fin a la guerra".

Washington y Teherán han rechazado además reabrir negociaciones formales tras el vencimiento de la tregua, mientras los choques intermitentes, que ya venían violando el alto el fuego de forma reiterada, continúan en la zona.

Además, Trump repitió su idea de declarar el Estrecho de Ormuz "territorio estadounidense", insistiendo en que Estados Unidos tiene "control total" sobre la vía marítima, una afirmación que contradice frontalmente la posición iraní. Y lanzó una advertencia inusual contra un tercer país: en una entrevista telefónica con Fox News dijo que si "Omán se pone en medio, les bombardearemos hasta el infierno", repitiendo una amenaza similar que ya había formulado en mayo, pese a que Omán no es aliado militar formal de Estados Unidos sino un socio de seguridad que actúa como mediador clave con Irán.

Con este contexto, el mercado ya no espera un acuerdo de paz para septiembre, retrasando su previsión de desescalada hasta finales de año.

Un pulso por el control del estrecho de Ormuz

El trasfondo del enfrentamiento es la disputa por quién controla el tráfico marítimo en Ormuz, el paso por el que transita una parte muy relevante del petróleo y el GNL que se comercia en el mundo. Trump lleva semanas insistiendo en que EE. UU. mantiene el "control total" de la vía tras el despliegue naval y el barrido de minas realizado por su Armada, llegando a describir el bloqueo naval sobre Irán como un "muro de acero".

Irán lo desmiente de forma rotunda: la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico iraní ha declarado públicamente que "el Estrecho de Ormuz permanece bloqueado y no se reabrirá hasta que se acepten las condiciones de Irán".

Esas condiciones, formuladas por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, son exigentes: levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones estadounidenses, retirada de las tropas de EE.UU. de la región, pago de reparaciones de guerra y liberación de activos iraníes congelados, además de garantías de que Washington no volverá a atacar a Irán ni a sus aliados regionales. Mientras tanto, Irán y Omán negocian en paralelo una ruta de tránsito alternativa por aguas omaníes, en conversaciones que Teherán insiste en mantener "sin injerencia externa".

Sobre el terreno, la situación sigue siendo volátil. El mando central estadounidense (CENTCOM) cifraba, a fecha del 14 de agosto, en 62 los buques comerciales redirigidos, 3 los inhabilitados y 2 los abordados para verificación de cumplimiento desde que se reimpuso el bloqueo. Reuters señala que el tráfico por Ormuz "prácticamente se detuvo" el 14 de agosto tras el último ataque a dos buques, y que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha advertido de que EE. UU. puede mantener el bloqueo naval sobre Irán "indefinidamente" y seguirá intensificando la presión económica sobre Teherán.

El precio del petróleo vuelve a subir: el Brent roza los 91 dólares

El riesgo geopolítico se refleja con nitidez en la cotización del precio del petróleo. Hoy, 18 de agosto, el barril de Brent, referencia europea, cotiza en 90,96$ por barril, con una subida de +0,12% respecto al cierre anterior. El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, cotiza en 84,08$, con un incremento intradía similar.

Lo relevante no es tanto el movimiento de hoy, moderado y en direcciones opuestas entre ambas referencias, como la trayectoria de las últimas dos semanas, que sí refleja con claridad la escalada de la tensión en el Golfo. El precio del petróleo Brent ha subido un 15,1% desde el mínimo de 79,36$ marcado el 4 de agosto. Por su parte, el WTI ha avanzado un 11,8% desde su mínimo de 75,22$ del 5 de agosto. Ambos crudos se mueven muy por debajo de sus máximos del último año (119,40$ para el Brent y 119,48$ para el WTI), pero también claramente por encima de sus mínimos de 52 semanas, de 58,72$ y 54,98$ respectivamente, lo que da idea de la amplitud del rango en el que ha oscilado el mercado en un año marcado por la crisis.

La lógica de mercado detrás de esta escalada de precios es directa: Ormuz es el paso obligado para una porción muy sustancial del crudo y el GNL que se exportan a nivel mundial desde los grandes productores del Golfo, y cualquier señal de bloqueo prolongado o de escalada militar, como la amenaza de Trump contra Omán o el rechazo iraní a reabrir la vía, eleva la prima de riesgo geopolítico que el mercado incorpora al precio. La caída del tráfico de buques por el estrecho es el indicador operativo que anticipa y explica estas tensiones alcistas en el precio del barril.

¿Qué podemos esperar del petróleo?

Con la tregua ya caducada y ambas partes rechazando nuevas negociaciones formales, el mercado del petróleo seguirá muy sensible a tres frentes: primero, si se producen nuevos ataques a buques en Ormuz que agraven aún más la caída del tráfico marítimo; segundo, si progresa (o colapsa definitivamente) el acuerdo paralelo entre Irán y Omán para habilitar una ruta alternativa de tránsito; y tercero, si la retórica de Washington escala hacia una acción militar directa, ya sea contra activos iraníes o, como ha insinuado Trump esta semana, contra Omán si Teherán utiliza al país mediador para mantener cerrada la vía. Mientras no haya certezas en ninguno de estos tres planos, la prima de riesgo geopolítico seguirá sosteniendo el precio del petróleo Brent por encima de los 90 dólares, con el WTI operando con un diferencial similar al histórico frente a la referencia europea.

¿Cómo invertir en petróleo?

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