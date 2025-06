El precio del petróleo avanza un 4% después del acuerdo alcanzado este fin de semana en el que la OPEP+ ha decidido aumentar la producción de crudo, pero a un menor ritmo de lo esperado. La OPEP+ aumentará su producción de petróleo La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) y sus aliados acordaron el sábado aumentar el suministro en 411.000 barriles de petróleo diarios en julio. Los aumentos de suministro reflejan el deseo de Arabia Saudí de castigar a miembros sobreproductores como Kazajstán e Irak, que parece que han incumplido las promesas de recortar su producción y de recuperar la participación de mercado perdida ante los perforadores de esquisto estadounidenses y otros rivales. Con esta medida, además, se satisfacería el deseo del presidente Donald Trump de tener un petróleo más barato que le ayude a presionar a la FED para bajar los tipos de interés Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En cualquier caso, parece que los acuerdos alcanzados no fueron fáciles. Varios miembros expresaron sus dudas durante la reunión del sábado sobre la velocidad con la que la OPEP+ estaba aumentando la producción. De hecho, países como Rusia, Argelia y Omán querían una pausa en los aumentos de producción. La tensión geopolítica también impulsa el precio del petróleo Más allá de la OPEP+, existen otros catalizadores alcistas para el precio del petróleo. Ucrania atacó este fin de semana algunas bases aéreas en el corazón de Rusia, derribando hasta 41 aviones de combate, con una valoración total de los daños en más de 7.000 millones de dólares. El ataque ha agravado la situación entre ambos países, y el mercado espera la respuesta de Putin en los próximos días. Por otro lado, Irán ha criticado un informe que mostraba que estaba aumentando sus reservas de uranio enriquecido, algo que reduce la posibilidad de un mayor suministro de los miembros sancionados de la OPEP+ en el mercado. Los incendios forestales en Canadá también amenazan la producción del cuarto mayor productor mundial. El dólar ayuda a las materias primas El inicio de la semana en el dólar sigue el mismo camino que desde principios de año, acercándose a su nivel más bajo desde julio de 2023, lo cual favorece el precio del petróleo y otras materias primas. Las políticas comerciales de Trump han afectado la confianza en los activos estadounidenses y han provocado una reconsideración de la dependencia mundial del dólar. El incremento de la deuda es una de las principales preocupaciones de los inversores, que dudan sobre el impacto que pueda tener en la economía, y algunos personajes clave de Wall Street como Jaime Dimon, CEO de JPMorgan, han alertado sobre el posible riesgo de default de la primera potencia mundial como consecuencia. El intento de despedir al presidente de la FED y tomar el control de la FED tampoco ha ayudado en la confianza de los inversores. A nivel fiscal, el posible cambio en las tasas impositivas para personas y empresas extranjeras que generaría impuestos más altos sobre los ingresos pasivos obtenidos por estos, como son los intereses y dividendos, podría ahuyentar a muchos inversores. El precio del petróleo se desplomó en abril por debajo de los 60 dólares por barril, marcando mínimos de cuatro años, después de que la OPEP+ anunciase que triplicaría su producción. La medida se produjo incluso cuando la demanda era débil y la guerra comercial de Trump ya estaba hundiendo el mercado. Desde entonces, los futuros del petróleo se han recuperado y cotizan cerca de los 64 dólares por barril.



