El precio del oro rebota ante la tensión geopolítica

El precio del oro rebota un 1,5% ante un fuerte retorno de la aversión al riesgo y se acerca a una resistencia clave cercana a los 3.365 dólares por onza. El intercambio de acusaciones entre China y Estados Unidos y los nuevos avances en la guerra en Ucrania están impulsando a los inversores hacia activos refugio, reflejando la preocupación del mercado por las consecuencias a largo plazo que podrían generar estos conflictos. Tras un repunte récord tras el Día de la Liberación de Estados Unidos, el precio del oro aplanó su tendencia, cotizando en torno a la media móvil exponencial de 100 días (EMA100, morado oscuro). Una condición clave para que el oro registre nuevas ganancias es superar la resistencia establecida por las últimas subidas de su cotización, que se situation cerca de los 3.365 dólares por onza. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La reescalada de la guerra comercial dispara el oro La guerra comercial entre China y Estados Unidos regresa. Aunque las relaciones comerciales entre ambas superpotencias parecían haberse arreglado tras los acuerdos alcanzados a mediados de mayo en Ginebra, en los últimos días la tensión ha vuelto a avivarse, después de que ambos países se hayan acusado de violar las normas acordadas en la capital suiza. En este contexto, hoy China ha emitido quejas sobre las medidas "no arancelarias" de la administración estadounidense, que Pekín considera un acto contra los intereses nacionales. Estas quejas hacen referencia, principalmente, a la revocación prevista de visas para algunos estudiantes chinos en Estados Unidos y al endurecimiento de las restricciones a las empresas tecnológicas estadounidenses que exportan a China. Según el Ministerio de Comercio de China, Estados Unidos está provocando tensiones y China responderá proporcionalmente para defender sus intereses. Ni siquiera la "esperanza" expresada por el presidente Trump de conversar con el presidente chino, Xi Jinping, ha logrado calmar la confianza del mercado. Como resultado, activos refugio, como el oro, están viendo cómo su cotización se está disparando. Un nuevo episodio en la guerra en Ucrania La situación en Ucrania también se ha desestabilizado aún más, generando mayor preocupación, especialmente en los mercados bursátiles europeos. Poco antes de la reanudación de las conversaciones en Estambul, Ucrania ha lanzado una operación con drones, planeada durante casi 18 meses, dirigida contra unidades aéreas estratégicas de la flota rusa en territorio ruso. En respuesta, Rusia llevó a cabo un ataque masivo con misiles contra Ucrania, que causó la muerte de 12 personas. Las pérdidas rusas se estiman en 2.000 millones de dólares.

