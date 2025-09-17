El regulador de internet de China (CAC) ha ordenado a las mayores empresas tecnológicas del país, incluidas ByteDance y Alibaba, que suspendan las compras de chips de inteligencia artificial de Nvidia y cancelen los pedidos existentes, según informa el Financial Times. Las empresas planeaban encargar decenas de miles de chips RTX Pro 6000D y ya habían iniciado pruebas con los proveedores de servidores de Nvidia, pero tuvieron que suspenderlas tras la decisión de la CAC. Al mismo tiempo, las autoridades han instado a fabricantes de chips nacionales como Huawei y Cambricon, así como a Baidu y Alibaba, a comparar sus soluciones con los chips de Nvidia para el mercado chino. Esta medida indica un intento de aislar a los gigantes tecnológicos nacionales de los semiconductores estadounidenses y fortalecer a los fabricantes locales. Ni Alibaba, ni ByteDance, Nvidia ni la CAC han abordado el asunto.
Nvidia acusa las limitaciones de China
Tras la noticia, las acciones de Nvidia caen un 1,8% y las de AMD un 0,6% en las operaciones previas a la sesión. La nueva noticia sobre la prohibición de que las empresas tecnológicas chinas compren chips Nvidia socava la postura aparentemente más constructiva recientemente desarrollada entre Estados Unidos y China sobre el asunto de TikTok, que incluso ofrecía esperanzas de progreso en el ámbito de los acuerdos comerciales. En cambio, la decisión del regulador incrementa las tensiones entre Washington y Pekín y es un nuevo recordatorio de los riesgos geopolíticos para el sector tecnológico. Para los mercados, esto supone un aumento de la incertidumbre y la posible volatilidad, especialmente porque la señal llega justo antes de la importante reunión de la Reserva Federal de hoy.
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
El precio de las acciones de Nvidia en Europa cae un 1,8% en lo que va de sesión.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.