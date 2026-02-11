ArcelorMittal continúa apareciendo en los titulares y en la parte alta del Ibex semana tras semana gracias al excelente desempeño logrado durante 2025 y lo que llevamos de 2026.

Hoy, vuelve a destacar con una subida del 5%, reforzando la sensación de que el valor atraviesa un momento incombustible. Esto abre dos preguntas inevitables: ¿qué oportunidades presenta a largo plazo? y ¿puede continuar creciendo al ritmo actual?

Las acciones de ArcelorMittal mantienen un rally imparable

ArcelorMittal, uno de los mayores operadores de acero del mundo, sigue sorprendiendo al mercado tras presentar unos resultados que fueron recibidos con entusiasmo la semana pasada. La compañía controla toda la cadena de valor, desde la extracción de materias primas hasta la fabricación de productos finales, lo que la convierte en un pilar esencial para sectores como la automoción, la construcción y la industria pesada europea.

Las acciones de ArcelorMittal llegan a 2026 tras haberse revalorizado más de un 100% el año pasado. Desde enero, suman un avance adicional del 40%, un comportamiento difícil de igualar dentro del Ibex.

Este buen momentum se explica por varios factores. Durante 2025, la compañía se benefició de una recuperación parcial de la demanda mundial de acero, así como de medidas comerciales adoptadas por la Unión Europea. Las tensiones geopolíticas también abrieron la puerta a nuevos aranceles sobre productos fabricados fuera de la UE, mejorando la competitividad de los productores europeos. Todo ello permitió una mejora progresiva de la eficiencia operativa trimestre tras trimestre.

El mercado sigue premiando la transformación del grupo siderúrgico

La subida de hoy en las acciones de ArcelorMittal no responde a un catalizador concreto, sino a la continuidad de un momentum positivo que se ha ido acumulando en las últimas semanas. El mercado sigue digiriendo los buenos resultados, el tono optimista de la compañía y las perspectivas favorables para 2026.

Además, varias casas de análisis han actualizado sus valoraciones, lo que ha añadido combustible al rally:

Jefferies elevó su recomendación a comprar y fijó un precio objetivo récord de 62 euros, apoyándose en una mejora estructural del acero europeo. Para los ADRs, subió su valoración hasta 73,20 dólares, lo que implica un potencial del 16%.

elevó su recomendación a comprar y fijó un precio objetivo récord de 62 euros, apoyándose en una mejora estructural del acero europeo. Para los ADRs, subió su valoración hasta 73,20 dólares, lo que implica un potencial del 16%. Deutsche Bank incrementó su precio objetivo para las acciones de ArcelorMittal de 54 dólares a 67 dólares, manteniendo recomendación de compra.

incrementó su precio objetivo para las acciones de ArcelorMittal de 54 dólares a 67 dólares, manteniendo recomendación de compra. Renta 4 fue la única nota más cauta, rebajando a mantener con un precio objetivo de 56 euros.

Estas revisiones han reforzado la percepción de que las acciones de ArcelorMittal siguen teniendo recorrido.



Las inversiones en acero verde refuerzan la posición estratégica de ArcelorMittal

Otro de los motores del optimismo es el anuncio de una inversión de 1.300 millones de euros para instalar un horno de arco eléctrico en su planta de Dunkerque (Francia). Tendrá capacidad para producir 2 millones de toneladas y entrará en operación en 2029.

El proyecto contará con un 50% de apoyo en subsidios energéticos y permitirá fabricar acero con tres veces menos emisiones de CO₂ que un alto horno tradicional. Este movimiento refuerza la transición del grupo hacia procesos más sostenibles, un aspecto clave para asegurar contratos industriales y cumplir con las exigencias regulatorias europeas.

Perspectivas del sector

El entorno actual favorece a compañías españolas del sector, especialmente Acerinox y la propia ArcelorMittal. Aunque ambas pertenecen al segmento de Iron & Steel, sus modelos de negocio son distintos:

Acerinox está especializada en acero inoxidable y aleaciones especiales.

ArcelorMittal opera como una siderúrgica integrada, con presencia en minería y acero al carbono.

Ambas se han beneficiado de la recuperación del sector en 2025 y de un tono más constructivo en las guías empresariales. Sin embargo, el mercado ha identificado a ArcelorMittal como el valor con mayor potencial para 2026.

Desde XTB, consideramos que ArcelorMittal está mejor posicionada en este ciclo. Durante los años de debilidad del sector, mostró la menor caída de ingresos y mantuvo márgenes superiores a los de sus comparables. Además, el consenso espera para ArcelorMittal un crecimiento de ingresos de un dígito alto en 2026, frente al dígito medio‑alto previsto para Acerinox.

Esta diferencia ayuda a explicar su mejor comportamiento bursátil, con subidas cercanas al 100% en el último año.

