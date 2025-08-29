El repunte de Wall Street pierde fuerza

Los índices de Wall Street cerraron la sesión de ayer con subidas, aunque las operaciones de futuros sugieren que se está produciendo un retroceso. El S&P 500 subió un 0,32% y el Nasdaq 100 un 0,53%. Sin embargo, los futuros se encuentran en números rojos, con el S&P 500 bajando un 0,07% y el Nasdaq 100 cayendo un 0,15%. Las acciones de Nvidia cedieron un 0,79% durante la sesión de ayer.

Los futuros de los índices europeos cotizan a la baja antes de la apertura del mercado. El Dax 40 baja un 0,11%, mientras que el Cac 40, a pesar de los riesgos políticos persistentes, cotiza plano.

El mercado está a la espera de la publicación de los datos de inflación subyacente del PCE de EE. UU. La previsión para julio apunta a un aumento del 2,9%. Si la lectura de la inflación no sorprende al alza, es más probable que la Fed recorte los tipos de interés en septiembre.

Otros mercados

El petróleo crudo subió ayer, superando los 64 dólares por barril. Se aleja la posibilidad de una reunión entre Putin y Zelenski, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de la guerra.

Los mercados asiáticos cotizan con tono mixto, con el Nikkei 225 cayendo un 0,25% mientras que el Hang Seng sube un 0,75%.

La tasa de desempleo de Japón ha disminuido, lo que teóricamente es una señal positiva para una posible subida de los tipos de interés. Mientras tanto, la inflación en la región de Tokio ha caído del 2,9% interanual al 2,5%. La producción industrial japonesa disminuyó un 1,6% intermensual, una caída más pronunciada que la prevista del 1,1%. Las ventas minoristas japonesas aumentaron un modesto 0,3% interanual, muy por debajo del pronóstico de un aumento del 1,8%.