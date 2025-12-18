El Riksbank mantiene los tipos sin cambios

Conclusiones clave El Riksbank mantiene los tipos de interés sin cambios.

La recuperación económica de Suecia avanza.

El Riksbank mantiene su tipo de interés oficial sin cambios en el 1,75%, señalando que la recuperación económica de Suecia avanza y que la inflación se ha aproximado al objetivo del 2%. El crecimiento ha sido más fuerte de lo previsto y las primeras señales de mejora del mercado laboral respaldan la opinión de que la actividad se está estabilizando, si bien la recuperación total llevará tiempo. Dado que las perspectivas económicas y de inflación prácticamente no han experimentado cambios, el Consejo prevé que el tipo se mantendrá en su nivel actual durante un tiempo, si bien reconoce la existencia de importantes incertidumbres nacionales e internacionales —desde riesgos geopolíticos hasta el consumo interno y la política fiscal— que podrían requerir ajustes de política si las condiciones cambian. Tipo de interés del Riksbank Principal tipo de interés del Riksbank: 1,75% (Pronóstico: 1,75%. Anterior: 1,75%)

