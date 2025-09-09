El Russell 2000 en máximos de los últimos 8 años 📈

El índice de optimismo de las pequeñas empresas de la NFIB subió 0,5 puntos en agosto y se situó en 100,8, casi 3 puntos por encima de su media a largo plazo (52 años) de 98. De los 10 componentes que forman el índice: 4 aumentaron, 4 disminuyeron, 2 se mantuvieron estables. El mayor impulso provino de las expectativas de los empresarios sobre un aumento de las ventas reales en el futuro, lo que indica que la economía estadounidense podría estar aún lejos de una recesión. El índice NFIB, históricamente bajo, se registró antes de una desaceleración económica.

El índice de incertidumbre bajó 4 puntos, hasta 93 (aunque sigue estando por encima de la media histórica). La mayor parte de esa disminución se debió a que las empresas se sintieron menos preocupadas por las condiciones de financiación y el gasto de capital planificado. Bill Dunkelberg, economista jefe de la NFIB, señaló que el optimismo mejoró a medida que más propietarios reportaron mejores expectativas de ventas y ganancias más saludables. Aun así, enfatizó que la calidad del trabajo sigue siendo la principal preocupación en el mercado laboral. Por otro lado, el mercado laboral apunta a un estancamiento: pocos despidos, pero también muy pocas contrataciones. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Russell 2000 El Russell 2000, índice que engloba a las empresas de menor capitalización de Estados Unidos, cotiza en máximos de los últimos 8 años, al haber alcanzado los 2.396 puntos. Fuente : Plataforma de XTB

