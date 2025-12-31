El S&P 500 abre con caídas

El S&P 500 abre con ligeros descensos en la última sesión del año. El índice americano se deja alrededor de un 0,2% ante la falta de catalizadores macros y de ser un día en el que normalmente hay poco movimiento. Los inversores cierran un año en el que en euros la bolsa americana no ha brillado y se ha quedado atrás de sus pares europeos.

Movimientos en el S&P 500

Dentro del S&P 500 una acción que destaca por sus subidas es Nike, que repunta algo más del 1%. Sin embargo, el valor ha estado muy castigado después de su última presentación de resultados, por lo que esto es un rebote después del desplome del 15% vivido. Además, este rebote se ha visto animado por la compra de un millón de dólares en acciones de la compañía por parte de su CEO.

Micron copa la parte baja de la tabla, aunque se trata de una caída de menos del 2%, algo insignificante después del rally que ha vivido en este 2025 del 230%.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

