El S&P 500 abre con ligera subidas en la previa de Nvidia

El S&P 500 ha abierto con ligeras subidas en uno de los días más importantes del trimestre, con los resultados de Nvidia en el punto de mira. Después de varias sesiones de miedo parece que los inversores están más calmados, después de que el dato de la balanza comercial de Estados Unidos en el mes de agosto haya sido mejor de lo esperado.
Acciones que suben en el S&P 500
Las acciones de Alphabet son las más alcistas del S&P 500 a pesar de que no ha habido ninguna gran noticia a su favor, más allá de que Berkshire había iniciado una posición en el valor. Sin embargo, eso debería estar ya descontado. Además, su CEO ha afirmado que hay ciertos elementos de irracionalidad en el boom de la IA. Además, Nvidia espera con optimismo su presentación de resultados, de la que se espera que su beneficio por acción vuelva a crecer por encima del 50%. En cualquier caso, el porcentaje de sorpresa se reduce cada vez más, lo que puede llevar a que sus acciones terminen cayendo incluso batiendo expectativas.
Acciones que bajan en el S&P 500
Algunas empresas que bajan en el día de hoy del S&P 500 son Netflix o Adobe, aunque a medida que avanza la sesión los índices se están animando.
¿Cómo invertir en el S&P 500?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice encontramos el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
