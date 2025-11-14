El Nasdaq 100 cae con fuerza en la apertura

El Nasdaq 100 cae con fuerza al comienzo de la jornada y se deja un 1,2%. De hecho, ha llegado a caer un 1,5% y en general el sentimiento está siendo muy negativo tanto en la bolsa americana como en la europea.

Empresas del Nasdaq 100 que suben

Warner Bross es la compañía que más repunta del Nasdaq 100 y tan solo lo hace en un 2,8%. Empresas como Netflix están trabajando en sus ofertas por Warner Discovery y aunque ya se sabía que la compañía se quiere deshacer de esta división parece que hay mayor interés por parte del mercado de lo que se pensaba. También suben las acciones de Micron, que han recibido un aumento de precio objetivo por parte de Morgan Stanley y se destaca el aumento de los precios de su memoria DDR5, lo que hace pensar que la demanda sigue muy fuerte para poder absorber estas subidas.

Empresas del Nasdaq 100 que bajan

A pesar de lo comentado sobre Micron, el sector de los semiconductores y de la IA está sufriendo fuertes caídas en la jornada de hoy. MicroStrategy se deja más de un 4% debido a la caída de algo más del 3% de bitcoin. El valor cae más que la cripto porque la compañía compra bitcoins de manera apalancada y ese apalancamiento juega en su contra cuando la cripto baja. Las acciones de Applied Materials o AMD están descendiendo cerca de un 3%, en parte por la negatividad general del mercado y por otro lado por la advertencia de Applied Materials de que los controles de exportaciones de Estados Unidos serán más estrictos y afectarán a la evolución del gasto en China.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el EQQB.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.