El S&P 500 aguanta en medio de la ola de acuerdos comerciales

Los índices bursátiles estadounidenses registraron avances moderados el miércoles, tras el anuncio del presidente Donald Trump de una serie de acuerdos comerciales, incluyendo con Japón e Indonesia. Al momento de redactar este informe, el S&P 500 cotiza relativamente plano, subiendo muy levemente y aguantando los 6350 puntos. Los inversores recibieron con satisfacción los detalles del acuerdo comercial con Japón. Además, las declaraciones de hoy del secretario del Tesoro estadounidense, Bessent, señalan un cambio positivo en las relaciones económicas globales, en particular con respecto a China y la UE. Bessent enfatizó que Estados Unidos no busca desconectarse de China, sino reducir el riesgo en la cadena de suministro. Esta distinción tranquiliza a los inversores que temían el regreso de graves tensiones en el comercio global y disrupciones en las cadenas de suministro. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tras la sesión de Wall Street, Tesla (TSLA.US) y Alphabet (GOOGL.US) presentarán sus resultados trimestrales. Noticias de empresas: Durante la sesión de hoy, las empresas de los sectores de aviación, agricultura y defensa mostraron un claro mejor desempeño. El aumento se debe a la información de la Casa Blanca sobre los acuerdos firmados con Japón: Japón ha anunciado la compra de 100 Boeing (BA.US), lo que mejora significativamente las perspectivas para el sector de aviación estadounidense. Además, Japón aumentará sus compras de arroz a EE. UU. hasta en un 75 % y destinará un total de 8 000 millones de dólares a la compra de productos agrícolas y otros bienes estadounidenses. Asimismo, Japón anunció su decisión de aumentar el gasto en defensa, en cooperación con empresas estadounidenses, de 14 000 millones de dólares a 17 000 millones de dólares anuales, lo que fortalece la posición y las perspectivas del sector de defensa (Lockheed Martin (LMT.US), Raytheon Technologies (RTX.US), Northrop Grumman (NOC.US)). Texas Instruments (TXN.US) y otras empresas de semiconductores como On Semiconductor (ON.US), Microchip (MCHP.US) y NXP (NXPI.US) experimentaron caídas tras el anuncio de resultados decepcionantes de Texas Instruments relacionados con el impacto de los aranceles y las tensiones comerciales. Si bien los ingresos de TXN crecieron un 16%, la dirección de la compañía admitió que una parte significativa de este crecimiento podría deberse al llamado "efecto de atracción", es decir, las compras anticipadas realizadas por clientes que buscan protegerse de los aranceles previstos. Fuente: Investing Tras la publicación de sus resultados del segundo trimestre de 2025, las acciones de Thermo Fisher Scientific (TMO.US) subieron significativamente, con un avance de aproximadamente el 9,8%, alcanzando un precio cercano a los 469 dólares durante la sesión. Los inversores acogieron con satisfacción el informe de la empresa del sector médico y de diagnóstico, que mostró un sólido crecimiento de las ganancias y sólidos resultados operativos, lo que mejoró las perspectivas de la compañía para los próximos trimestres. Las acciones de GE Vernova (GEV.US) experimentaron un crecimiento igualmente sólido, subiendo más del 11,6% hasta situarse en torno a los 613 dólares tras el anuncio de los resultados, estableciendo un máximo histórico. La empresa de servicios energéticos y energías renovables sorprendió a los mercados tanto con sus resultados financieros como con su previsión anual al alza, lo que se tradujo en un mayor interés de los inversores y una notable mejora en la confianza en la empresa. APERTURA DE EE. UU.: Las acciones estadounidenses suben gracias a los acuerdos comerciales. ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

