Resumen diario: Alza en los índices tras nuevos acuerdos arancelarios; resultados de Alphabet y Tesla tras el cierre 🚨

El sentimiento en los mercados europeos, estadounidenses y asi谩ticos fue muy positivo, impulsado por nuevos reportes sobre acuerdos comerciales. Donald Trump anunci贸 un acuerdo comercial con Jap贸n durante la noche, que incluye una tarifa rec铆proca del 15% (aplicable tambi茅n al sector automotriz, previamente sujeto a una tarifa del 25% planificada). A cambio, se espera que Jap贸n realice una inversi贸n adicional de 550.000 millones de d贸lares en EE. UU. El primer ministro japon茅s, Shigeru Ishiba, confirm贸 los t茅rminos del acuerdo y asegur贸 que la cooperaci贸n estrecha con EE. UU. continuar谩. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Las acciones de los fabricantes de autom贸viles japoneses y europeos se dispararon tras el anuncio de la reducci贸n arancelaria sectorial en Jap贸n, del 25% al 15%. Seg煤n Financial Times, Estados Unidos y la Uni贸n Europea est谩n cerca de alcanzar un acuerdo sobre tarifas del 15%. El informe indica que Bruselas podr铆a aceptar tarifas rec铆procas para evitar que el presidente estadounidense eleve los aranceles al 30% a partir del 1 de agosto. Sin embargo, si no se alcanza un acuerdo antes de esa fecha, la UE prepara un paquete de represalias arancelarias por valor de 93.000 millones de euros, con tasas potenciales de hasta el 30%. El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, pidi贸 cautela ante estos informes, aconsejando "tomarlos con pinzas". Hoy, tras el cierre del mercado, Alphabet (Google) y Tesla inauguran la temporada de publicaci贸n de beneficios de las empresas del grupo Magnificent Seven. En cuanto a datos macroecon贸micos, las ventas de viviendas existentes cayeron a 3,93 millones de unidades, por debajo de las expectativas de 4 millones y del dato anterior de 4,03 millones. Los datos siguen mostrando problemas en el mercado inmobiliario, atribuidos a los altos tipos hipotecarios. En el mercado Forex, las divisas antipodeas dominan la sesi贸n, mientras que el franco suizo y el d贸lar canadiense muestran el peor desempe帽o. Tambi茅n se observa una fuerte presi贸n vendedora sobre el d贸lar estadounidense. Los inventarios de crudo cayeron inesperadamente en 3,17 millones de barriles, mientras que los de gasolina disminuyeron en 1,7 millones. Por el contrario, los destilados aumentaron en 2,9 millones de barriles. Aun as铆, el petr贸leo se mantiene presionado y cae un 0,4%. El gas natural retrocede un 5% tras nuevos pron贸sticos meteorol贸gicos que anticipan una ca铆da significativa de las temperaturas a inicios de agosto, por debajo de los niveles normales. En el mercado de criptomonedas, se registran p茅rdidas relevantes: Bitcoin cae un 1,5%, mientras que Ethereum retrocede casi un 3,3%. Finalmente, se informa que Rusia y Ucrania iniciaron hoy conversaciones de paz en Estambul. Sin embargo, las expectativas de avances constructivos son bajas, especialmente considerando que estas negociaciones son promovidas por el presidente de EE. UU., quien ha aumentado la presi贸n sobre Rusia, amenazando con aranceles secundarios del 100%.

