El Ibex 35 termina con fuerza la primera sesión de la semana, pero por detrás de Europa

El Ibex 35 termina la jornada con fuertes subidas y optimismo a pesar de que se ha quedado por detrás de otros índices europeos. Uno de los factores que puede influir son las optimistas palabras de Trump sobre la guerra en Oriente Medio, aunque este tipo de inputs ya lo hemos tenido en repetidas ocasiones para finalmente quedarse en nada.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 ha destacado Indra, que ha subido más de un 3%. Pero también tenemos que señalar a las acereras, con Acerinox y ArcelorMittal teniendo repuntes de más del 3% y 2% respectivamente. El mercado está siendo muy optimista con el sector después de unas buenas previsiones de las dos empresas sobre el tercer trimestre. Además, parece que tanto el CBMA como los aranceles están teniendo efecto en Europa.

En la parte baja Solaria se ha dejado más de un 2%, aunque la caída finalmente ha sido mucho menos pronunciada de lo que había sufrido durante la mañana. El mercado está preocupado después de las cifras de Acciona Energía de la semana pasada y la sobreproducción de energía renovable en las horas con menor demanda durante el verano pueden pesar a un sector que ya ha experimentado una caída del precio medio de venta de la energía. Merlin ha sufrido un recorte de precio objetivo mientras que Repsol achaca la caída de los precios del petróleo.

Europa y Wall Street están de dulce

Las subidas han sido importantes en otros electivos europeos como el CAC francés o el DAX alemán, donde los repuntes han rondado el 1,5%. Uno de los valores que ha destacado ha sido Renault, beneficiado por unos muy buenos datos de matriculaciones en Francia en el mes de julio.

En Wall Street también vemos sólidas alzas. El Nasdaq 100 sube más de un 1% después de una semana intensa a nivel de resultados. Sin embargo, estos días seguimos teniendo publicaciones relevantes, con las primeras cifras de Space X como cotizada este martes. Aunque el peso en el Nasdaq 100 sigue siendo muy reducido, el efecto contagio puede ser importante. Una empresa que sigue rebotando es Meta, después del duro castigo recibido la semana pasada tras sus resultados. La realidad es que aunque en el corto plazo las cuentas se están viendo afectadas por el capex y el aumento de la partida de gastos por amortización, el impacto de la IA en el negocio ya se nota y está revolucionando la manera en la que la empresa ofrece anuncios a sus usuarios a la vez que mejora su experiencia.

El precio del petróleo achaca las palabras de Trump

Oro, plata y petróleo se anotan caídas, aunque el crudo sufre mucho más y el brent se ha dejado casi un 5% en la jornada de hoy. El mercado toma las palabras de Trump como buenas y rebaja la prima geopolítica. En cualquier caso, el petróleo sigue por encima de los 80$ el barril. Seguimos pensando que la volatilidad en los mercados, con el petróleo como protagonista, seguirá siendo elevada por la situación en Oriente Medio y los bandazos de ambas partes negociadoras.