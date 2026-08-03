Resumen diario: alivio en los mercados globales 🎢 El petróleo cae un 8% 🚨

La sesión del lunes trajo una marcada sensación de alivio a los mercados globales, con los inversionistas recuperando ampliamente su apetito por el riesgo tras las decisiones políticas adoptadas durante el fin de semana en relación con el conflicto en Medio Oriente.

El principal factor de volatilidad

El principal impulsor de las alzas de hoy fue la decisión del presidente Trump de cancelar el ataque previsto contra Irán, lo que calmó los nervios de los inversionistas después de varias semanas de creciente preocupación por una escalada del conflicto. El mercado reaccionó con un patrón clásico de risk-on: las acciones subieron y los precios del petróleo cayeron con fuerza. Sin embargo, los analistas destacan que prevalece una actitud de «esto ya lo hemos visto», dado que declaraciones similares se han realizado repetidamente sin conducir a una solución duradera. El sentimiento también se vio respaldado por la disminución de la presión vendedora sobre las compañías relacionadas con la inteligencia artificial tras la liquidación de la semana pasada.

Geopolítica

La situación relacionada con Irán sigue rodeada de incertidumbre. Trump sostiene que las conversaciones con Teherán continúan, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní negó la existencia de negociaciones directas con Washington y afirmó que las conversaciones con Omán se limitan únicamente a cuestiones de transporte marítimo. El presidente describió a las autoridades iraníes como increíblemente desleales y reafirmó el control total de la Armada estadounidense sobre el estrecho de Ormuz.

El riesgo para el transporte marítimo sigue siendo muy real, ya que la Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó de un incidente relacionado con una explosión cerca de un buque petrolero frente a las costas de Omán. Los analistas de Fitch Solutions elevaron del 25% al 35% la probabilidad de un escenario de mayor escalada y advirtieron sobre la posibilidad de incidentes militares recurrentes pese a los avances diplomáticos.

Datos macroeconómicos

El sentimiento se vio favorecido por una sólida lectura del PMI manufacturero ISM de julio, que se situó en 55,6 puntos, su nivel más alto desde mayo de 2022 y muy por encima de la previsión de consenso de 54,0.

El índice de empleo manufacturero regresó a terreno expansivo por primera vez en más de dos años, mientras que la producción registró su crecimiento más rápido en casi cinco años, aunque las presiones sobre los precios siguen siendo elevadas pese a una ligera disminución.

El rendimiento de los bonos estadounidenses a diez años cayó 7 puntos básicos, hasta aproximadamente el 4,67%, lo que refleja una leve moderación de las preocupaciones inflacionarias.

Índices

Los índices estadounidenses cerraron la sesión con sólidas alzas. El Nasdaq Composite lideró el avance con una subida cercana al 2%, impulsado por el sector tecnológico, mientras que el S&P 500 avanzó un 1,3% y el Dow Jones subió un 0,9%.

Acciones

Amazon fue la estrella indiscutible de la jornada, ya que su capitalización bursátil superó los 3 billones de dólares por primera vez después de que el precio de sus acciones subiera casi un 5%. De este modo, la compañía completó su mejor semana desde 2015, tras presentar excelentes resultados trimestrales y una aceleración del crecimiento de AWS.

Meta subió casi un 7%, mientras que Alphabet y Microsoft avanzaron alrededor de un 5% cada una, reflejando una recuperación de las grandes compañías tecnológicas tras la presión anterior sobre las empresas relacionadas con la inteligencia artificial.

La atención de los inversionistas también se dirige hacia el debut de SpaceX en la presentación de resultados del martes, el primer informe de la compañía desde su oferta pública inicial de junio. La publicación pondrá a prueba sus ambiciosas valoraciones tras la pérdida de más de 500.000 millones de dólares de capitalización bursátil desde su debut.

Divisas

El dólar estadounidense subió ligeramente, aliviando parte de la presión que había sufrido tras la última reunión. El índice del dólar avanza un 0,17%, el par EUR/USD cae un 0,37% y el USD/JPY retrocede un 0,29%.

Materias primas

Los precios del petróleo crudo cayeron con fuerza. Los futuros del WTI retrocedieron más de un 7%, hasta situarse entre 78,59 y 79,49 dólares por barril, mientras que el Brent cayó cerca de un 6%, hasta un rango de entre 83 y 83,73 dólares.

La caída de los precios del petróleo fue consecuencia directa de la cancelación del ataque contra Irán y del anuncio de que se reanudarían las negociaciones, lo que redujo la prima geopolítica incorporada en las cotizaciones del crudo.

El oro se mantuvo estable en torno a los 4.034 dólares por onza, con fluctuaciones mínimas en un contexto de menor aversión al riesgo.

Criptomonedas

Bitcoin registró un alza moderada del 0,48% y cotizó en un rango de entre 63.700 y 63.888 dólares, pese a la desaceleración de las compras institucionales.

Strategy, de Michael Saylor, vendió 1.638 BTC por 104,7 millones de dólares y destinó los fondos al pago de dividendos de acciones preferentes y a la recompra de STRC.

Los ETF de Bitcoin estadounidenses registraron salidas netas de 265,37 millones de dólares durante la última sesión bursátil de la semana, lo que llevó las salidas totales semanales a 61,5 millones de dólares.