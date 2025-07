El S&P 500 empieza la semana con subidas 🟢

La atenci贸n de los inversores se centra en los resultados empresariales, con el S&P 500 subiendo un 0,6% hasta los 6.335 puntos y el Russell 2000 un 0,9% hasta los 2.258 puntos. La temporada de resultados est谩 entrando en una fase crucial, con importantes empresas tecnol贸gicas presentando en los pr贸ximos d铆as. Por otra parte, la tensi贸n comercial se ve agravada por la inconsistencia en los mensajes del lado estadounidense. Mientras tanto, la Uni贸n Europea sigue expresando su deseo de llegar a un acuerdo, pero la ret贸rica de la administraci贸n Trump y la amenaza de aranceles del 15% al 30% la est谩n impulsando a preparar medidas de represalia. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation 5 Noticias corporativas del S&P 500 Cleveland-Cliffs (CLF.US) subi贸 un 8% gracias a los s贸lidos resultados del segundo trimestre, impulsados por env铆os r茅cord de acero y la demanda interna. El director ejecutivo atribuy贸 el 茅xito a los aranceles de la era Trump y afirm贸 que la empresa est谩 bien posicionada para los cambios en el mercado estadounidense. La previsi贸n de inversi贸n en capital se redujo a unos 600 millones de d贸lares. Sarepta Therapeutics (SRPT.US) cae un 3%, extendiendo las ca铆das tras el descenso del 36% del viernes, en medio de la controversia sobre la seguridad de la terapia g茅nica. La FDA inst贸 a suspender los env铆os tras el fallecimiento de pacientes, a lo que la empresa se neg贸. 驴C贸mo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs m谩s destacados que nos permiten replicar el comportamiento del 铆ndice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (d贸lares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociaci贸n mensual no tienen comisi贸n de compra ni de venta. Adem谩s, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a trav茅s de nuestros 聽planes de inversi贸n, una funcionalidad que permite combinar distintos t铆tulos, programando las aportaciones de manera peri贸dica y eligiendo tanto el importe como el plazo o m茅todo de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversi贸n a partir de tan s贸lo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

