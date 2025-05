El S&P 500 en busca de estabilidad: ¿Corrección o nueva oportunidad?

El índice S&P 500 enfrenta un momento de incertidumbre, con los inversores atentos a niveles clave que podrían definir su rumbo. Tras una semana de subidas superiores al 3%, los analistas observan la media de 200 días como un soporte técnico crucial en torno a los 5.900 puntos. Sin embargo, factores como el temor a una recesión y la reducción de beneficios empresariales añaden presión al mercado, dejando abierta la posibilidad de una tendencia bajista si no se consolidan niveles clave Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Los mercados de valores estadounidenses están mostrando un desempeño mixto, con caídas modestas en los principales índices. El Russell 2000 lidera las pérdidas, cayendo un 0,59% hasta 2.038,1, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 bajan un 0,05% y cotizan a 41.856 y 5.855,2 respectivamente. Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation Noticias del empresas Las acciones de Snowflake subieron un 6,7% después del primer trimestre de ingresos de 1.000 millones de dólares de la empresa de datos en la nube. La compañía reportó ganancias ajustadas en el primer trimestre de 24 centavos por acción sobre ingresos de $1.04 mil millones, superando las expectativas de los analistas de 20 centavos por acción sobre ingresos de $1.000 millones. Los ingresos por productos aumentaron un 26% año tras año a $ 996,8 millones, superando la estimación de Wall Street de $ 962 millones. Para el segundo trimestre, Snowflake espera ingresos por productos entre $1.035 y $1.04 mil millones, por encima del consenso de $1.02 mil millones, y aumentó la guía de ingresos por productos para todo el año a $4.33 mil millones frente a las estimaciones de los analistas de $4.28 mil millones. Las acciones han ganado un 16% en lo que va de año, superando la caída del 0,6% del S&P 500, ya que los inversores recompensan los beneficios del gasto empresarial impulsado por IA de la compañía. AT&T anunció una adquisición en efectivo de 5.750 millones de dólares de prácticamente la totalidad de la red de banda ancha de fibra residencial de Lumen, lo que marca la última gran consolidación en el sector de la fibra óptica. El acuerdo incluye aproximadamente un millón de clientes de fibra y llega a más de cuatro millones de ubicaciones de fibra en 11 estados, incluidas importantes áreas metropolitanas como Denver, Las Vegas, Minneapolis-St. Pablo y Seattle. AT&T espera aumentar la penetración de clientes de fibra del 25% actual a alrededor del 40% y aproximadamente duplicar su disponibilidad de fibra a 60 millones de ubicaciones para 2030. Se espera que la transacción, sujeta a la aprobación regulatoria, se cierre en el primer semestre de 2026. Las acciones de AT&T han ganado un 20,5% este año, manteniendo su autorización de recompra de acciones de $10 mil millones, con planes de recomprar al menos $3 mil millones para fin de año. Las acciones de Urban Outfitters subieron un 17,5% después de informar los resultados del primer trimestre que superaron las expectativas de Wall Street, impulsados ​​por un repunte de las ventas en sus tiendas homónimas en dificultades. El minorista ganó 1,16 dólares por acción sobre unos ingresos de 1.330 millones de dólares, superando las previsiones de 82 centavos por acción sobre 1.290 millones de dólares en ingresos. Las ventas en las mismas tiendas aumentaron un 4,8%, superando el aumento esperado del 3,6%. El director ejecutivo Richard Hayne señaló que los compradores estaban "ansiosos" por la nueva moda de primavera y que no había señales de desaceleración de la demanda a pesar de las preocupaciones arancelarias. La compañía espera que el crecimiento de las ventas en el segundo trimestre sea de "un dígito alto" y que las ventas en las mismas tiendas aumenten a "un dígito medio". La gerencia delineó planes de contingencia para posibles impactos arancelarios, incluidos precios estratégicos en artículos de gama alta y al mismo tiempo protección de mercancías de menor precio, con abastecimiento actual principalmente en India, Vietnam y Turquía. El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, expresó un apoyo cauteloso a la enorme legislación sobre impuestos y gastos del presidente Trump, al tiempo que advirtió sobre sus implicaciones fiscales durante la Cumbre Global de China del banco en Shanghai el jueves. En el evento a puerta cerrada, Dimon afirmó: «Creo que deberían aprobar el proyecto de ley fiscal. Creo que estabilizará un poco la situación, pero probablemente aumentará el déficit». La legislación, que superó un obstáculo crucial en la Cámara el miércoles y se estima que añadirá 3,8 billones de dólares a la deuda nacional durante la próxima década, llevó a Dimon a pedir "responsabilidad" en el gasto gubernamental. Advirtió que "los gobiernos han demostrado una capacidad sorprendente para gastar su dinero de forma no inteligente y establecer reglas y regulaciones para frenar el crecimiento". Dimon también dijo a Bloomberg que no podía descartar los riesgos de estanflación, señalando que "la probabilidad de que la inflación suba y se produzca estanflación es un poco mayor de lo que otras personas piensan". Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron por un estrecho margen de 215 a 214 el paquete integral de impuestos y gastos de Trump el jueves por la mañana, enviando la legislación al Senado después de acalorados debates durante la noche. El proyecto de ley de más de 1.000 páginas incluye recortes de impuestos, recortes a las redes de seguridad social y nuevos gastos federales, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó los cambios de "generacionales". El paquete eleva el techo de la deuda en 4 billones de dólares y presenta una deducción de impuestos estatales y locales más generosa junto con requisitos de trabajo de Medicaid más estrictos. La Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo no partidista, estima que el proyecto de ley añadirá más de 3 billones de dólares al gasto deficitario durante la próxima década, y que el 10% inferior de los estadounidenses verá reducidos sus recursos familiares en un 4%, mientras que el 10% superior ganará un 2%. Los líderes demócratas criticaron la medida como "un regalo a los ricos" que "quita la atención médica y la asistencia alimentaria a millones de personas". ¿Cómo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.