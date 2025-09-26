El S&P 500 limita la volatilidad al final de la semana

La volatilidad es limitada al final de la semana. Tras las caídas de ayer tras unos datos del PIB mejores de lo esperado, el informe de PCE de hoy tranquiliza el sentimiento del mercado. El S&P 500 se encuentra lateral sin movimientos relevantes y por encima de los 6.650 puntos.

Tras la publicación de ayer, los inversores temían que la economía estadounidense estuviera funcionando a un ritmo superior al previsto, lo que a su vez podría limitar posibles recortes de tipos de la Fed. Sin embargo, el informe de PCE de hoy, que coincidió con las expectativas, moderó los ánimos. Cabe recordar que este es el indicador preferido de la Fed, por encima del IPC. El aumento intermensual fue mayor, pero no alarmante. Las expectativas para la reunión de octubre aún apuntan a un 85 % de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos.

Los ligeros avances en los índices de hoy no se concentran en sectores específicos. La mayoría de las empresas están experimentando un ligero repunte tras las caídas de ayer. Fuente: xStation 5

Noticias de empresas

Intel (INTC.US) +2,80% subió tras el informe del WSJ que indica que EE. UU. podría exigir una proporción de 1:1 entre chips fabricados en el país y los importados, con aranceles para cubrir la escasez.

GlobalFoundries (GFS.US) +5,60% subió gracias al mismo posible mandato/marco arancelario para la fabricación de chips en EE. UU.

Concentrix (CNXC.US) -10,00% se desplomó tras no alcanzar los beneficios esperados; el BPA del 4T se situó entre 2,85 y 2,96 dólares, frente a los 3,32 dólares estimados, el margen EBITDA se redujo en 180 puntos básicos interanuales y el BPA anual se situó entre 11,11 y 11,23 dólares, por debajo del consenso de 11,69 dólares.

Meta (META.US) anunció el lanzamiento de una versión sin publicidad en Facebook/Instagram en el Reino Unido: 2,99 £ al mes en la web y 3,99 £ en iOS/Android para la primera cuenta.

Regeneron (REGN.US): La FDA amplió la etiqueta de Evkeeza a niños estadounidenses de 1 a 5 años con hipercolesterolemia familiar homocigótica (con Ultragenyx).