El S&P 500 muestra debilidad tras la apertura

Hoy, los inversores de Wall Street recibieron señales mixtas de la economía estadounidense, analizadas en un contexto de fragilidad geopolítica en Oriente Medio y precios del petróleo persistentemente elevados. Los datos mostraron que el gasto de los consumidores en febrero aumentó un 0,5% mensual, en línea con lo esperado, mientras que la inflación PCE subyacente se mantuvo en el 0,4%, lo que indica que el consumo sigue sosteniendo la economía pese a las fuertes presiones sobre los hogares. Los ingresos personales cayeron un 0,1% y las solicitudes iniciales de desempleo superaron las previsiones, sugiriendo que el mercado laboral empieza a mostrar señales de un ligero enfriamiento.

El PIB del cuarto trimestre confirma una desaceleración más marcada

El PIB del cuarto trimestre creció más lentamente de lo estimado previamente, alcanzando solo un 0,5% anualizado. En ese mismo periodo, el gasto de los hogares aumentó apenas un 1,9%, señalando una clara desaceleración del crecimiento económico, aunque los consumidores siguen sosteniendo la expansión. La inflación, medida por el deflactor del PIB y el PCE subyacente, se mantiene moderada en el 3,7% trimestral y el 2,7% interanual.

La tregua condicional entre EE. UU. e Irán mantiene la paz en equilibrio

Todo ello se superpone a una situación geopolítica extremadamente frágil. Tras el anuncio de un alto el fuego condicional entre EE. UU. e Irán, que inicialmente dio cierto alivio a los mercados, las declaraciones de ambas partes resultaron contradictorias. Irán acusa a Israel de continuar ataques en el sur del Líbano y amenaza con retirarse de la tregua, mientras que EE. UU. e Israel sostienen que las acciones israelíes en Líbano no formaban parte del acuerdo formal y, por tanto, no lo violan. Esta discrepancia mantiene la paz en un estado precario y los riesgos de escalada regional elevados.

Los precios del petróleo siguen altos, manteniendo la presión sobre los costes de la economía e influyendo en la inflación. Los elevados costes energéticos se traducen en mayores gastos de transporte y producción, reduciendo el margen para recortes de tipos y enfriando el apetito por el riesgo. Las bolsas muestran cautela: el S&P 500 y el Nasdaq cotizan ligeramente a la baja, reflejando la incertidumbre de los inversores, que equilibran unos datos macro sólidos pero en desaceleración frente a un entorno geopolítico inestable.

El crecimiento del PIB en el cuarto trimestre fue más débil de lo estimado inicialmente y el consumo privado avanza de forma moderada. La inflación se mantiene estable, pero no cae lo suficiente como para clarificar los próximos pasos de la Fed. Los datos de hoy no facilitan las decisiones de tipos de la Reserva Federal, pero el mercado coincide en que las próximas publicaciones serán mucho más relevantes y probablemente ofrecerán señales más claras sobre la dirección de la política monetaria.

Fuente: xStation5

Gráfico del S&P 500

Los futuros del S&P 500 muestran ligeras pérdidas hoy. El mercado reacciona no solo a unos datos macro moderadamente más débiles, que apuntan a una desaceleración del crecimiento, sino sobre todo al aumento de la incertidumbre geopolítica en torno a Irán y Oriente Medio. Las tensiones regionales y las declaraciones contradictorias sobre el alto el fuego condicional mantienen la cautela de los inversores y limitan la toma de riesgo.

Noticias corporativas

CoreWeave (CRWV.US) anunció una ampliación de su asociación a largo plazo con Meta Platforms (META.US) mediante un nuevo acuerdo valorado en unos 21.000 millones de dólares, proporcionando capacidad de computación en la nube para proyectos de IA hasta finales de 2032. El acuerdo refuerza la creciente necesidad de infraestructura de IA de Meta y el papel de CoreWeave como proveedor clave.

Chevron (CVX.US) sube en el premarket tras anunciar que, aunque la producción del primer trimestre cayó parcialmente por el impacto de la guerra en Irán, los mayores precios del petróleo y el gas impulsaron significativamente los beneficios del segmento upstream. La compañía espera que las ganancias de extracción sean entre 1.600 y 2.200 millones de dólares superiores a las del trimestre anterior, pese a las limitaciones de volumen por paradas en Asia Central y menor producción en Oriente Medio.

Applied Digital (APLD.US) cae tras sus resultados del tercer trimestre fiscal, pese al crecimiento de ingresos y la mejora operativa. El beneficio neto sigue siendo negativo, pero el EBITDA ajustado aumenta, y la dirección destaca la expansión en centros de datos de IA y el desarrollo de nuevos campus de infraestructura de IA.

Oracle (ORCL.US) amplía su oferta basada en IA con una nueva suite de aplicaciones impulsadas por agentes diseñada para automatizar tareas en finanzas, RR. HH., cadena de suministro y atención al cliente. Las nuevas herramientas buscan mejorar la eficiencia operativa de las empresas que utilizan Oracle Cloud y atraer más clientes a la plataforma.

Amazon (AMZN.US) y Eli Lilly (LLY.US) están en el foco después de que Amazon Pharmacy anunciara que comenzará a vender una nueva píldora para la pérdida de peso aprobada por la FDA. El producto estará disponible en ubicaciones de Amazon con entrega el mismo día, abriendo un nuevo segmento de mercado para Amazon y potencialmente afectando la demanda de productos de Eli Lilly.



