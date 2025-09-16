El S&P 500 pierde terreno 🗽 Uranium Energy Corp retrocede desde máximos históricos

El mercado bursátil estadounidense muestra ligera debilidad tras la apertura en Wall Street. El sector más fuerte es petróleo y gas, donde predomina el optimismo gracias a las expectativas de recortes de tipos, sólidos datos macro en EE. UU. y la subida del crudo. Tesla avanza un 2%, Amazon sube un 1,6%, mientras que Nvidia y Broadcom retroceden más de un 1%.

S&P 500 (intervalo H1)

Los futuros sobre el S&P 500 caen hoy, en vísperas de la decisión de la Fed de mañana y en un contexto de incertidumbre sobre la economía estadounidense. Se observa un sentimiento mucho más débil en las small y mid caps, con el Russell 2000 retrocediendo más de un 0,5%.

Uranium Energy Corp (intervalo D1)

En el gráfico de UEC se aprecia una caída desde máximos históricos, aunque desde los mínimos de abril la acción acumula todavía un +300%, impulsada por la fuerte demanda global de energía nuclear, que ha elevado los precios del uranio.

Ayer, EE. UU. anunció que reforzará su reserva estratégica de uranio, mientras que las sanciones al uranio ruso siguen vigentes. Como principal productor doméstico, UEC probablemente verá una mayor demanda y utilización de su capacidad de producción. Sin embargo, en la jornada de hoy se observa una toma de beneficios.

