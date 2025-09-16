El S&P 500 pierde terreno 🗽 Uranium Energy Corp retrocede desde máximos históricos

El mercado bursátil estadounidense muestra ligera debilidad tras la apertura en Wall Street. El sector más fuerte es petróleo y gas, donde predomina el optimismo gracias a las expectativas de recortes de tipos, sólidos datos macro en EE. UU. y la subida del crudo. Tesla avanza un 2%, Amazon sube un 1,6%, mientras que Nvidia y Broadcom retroceden más de un 1%.
S&P 500 (intervalo H1)
Los futuros sobre el S&P 500 caen hoy, en vísperas de la decisión de la Fed de mañana y en un contexto de incertidumbre sobre la economía estadounidense. Se observa un sentimiento mucho más débil en las small y mid caps, con el Russell 2000 retrocediendo más de un 0,5%.
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Uranium Energy Corp (intervalo D1)
En el gráfico de UEC se aprecia una caída desde máximos históricos, aunque desde los mínimos de abril la acción acumula todavía un +300%, impulsada por la fuerte demanda global de energía nuclear, que ha elevado los precios del uranio.
Ayer, EE. UU. anunció que reforzará su reserva estratégica de uranio, mientras que las sanciones al uranio ruso siguen vigentes. Como principal productor doméstico, UEC probablemente verá una mayor demanda y utilización de su capacidad de producción. Sin embargo, en la jornada de hoy se observa una toma de beneficios.
Fuente: xStation5
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.