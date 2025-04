El S&P 500 presionado por los débiles datos del ISM manufacturero y del JOLTS

La confianza en Wall Street vuelve a ser débil hoy, ante el temor de los inversores por los aranceles, datos económicos más débiles de lo esperado y la creciente inestabilidad de precios, como lo indican los datos manufactureros del ISM de marzo. El S&P 500 vuelve a bajar hasta el nivel de los 5.600 puntos. Las empresas estadounidenses de baja capitalización son las que mas sufren, ya que siguen siendo más vulnerables a los temores de estanflación/recesión en Estados Unidos. En resumen, el S&P 500 cae tras la apertura del mercado ante diversos factores que se pueden aunar en un creciente temor a los datos económicos más débiles, una oferta de empleo de JOLTS que ha resultado ser menor de lo esperado y los datos del PMI final y informe del ISM, que ha estado muy por debajo de las expectativas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Noticias de empresas Southwest Airlines (LUV), Delta Air Lines (DAL) y American Airlines (AAL) caen después de que Jefferies rebajara sus calificaciones de las acciones ante la incertidumbre en torno al gasto de los consumidores y las empresas. Las acciones de First Watch Restaurant Group (FWRG) suben un 7,2% después de que TD Cowen elevara la recomendación de la cadena de restaurantes de mantener a comprar, citando una relación riesgo-recompensa favorable. Las acciones de Kroger (KR) caen después de que la analista de Melius, Karen Short, rebajara la recomendación de la cadena de supermercados de mantener a vender. Las acciones de Johnson & Johnson (JNJ) caen un 3,7% después de que un juez federal rechazara el tercer intento del fabricante de productos sanitarios de utilizar la quiebra de una de sus pequeñas unidades para poner fin a las reclamaciones por cáncer relacionadas con el talco para bebés. Los analistas afirman que esto aumenta el sobreprecio sobre las acciones, dada la incertidumbre sobre cómo la compañía gestionará las reclamaciones. Las acciones de Microvast (MVST) subieron un 10% después de que el fabricante de baterías de iones de litio anunciara unos ingresos para 2024 que superaron sus previsiones gracias a la creciente demanda de su tecnología. Las acciones de Progress Software (PRGS subieron un 7,1% después de que la compañía anunciara unos resultados del primer trimestre que superaron las expectativas y aumentara su previsión anual de beneficios ajustados y margen operativo ajustado. ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

