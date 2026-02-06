El S&P 500 recupera terreno

La última sesión de la semana en el mercado bursátil estadounidense ha tenido un comienzo muy positivo. El Nasdaq ha repuntado un 1,1%, mientras que el S&P 500 ha subido un 1,2% y el Russell 2000 casi un 2,32%. Los inversores se centran en los resultados trimestrales de las empresas.

Volatilidad actual de las empresas en Wall Street. Fuente: xStation5

Las acciones de Amazon caen un 9% tras los resultados del cuarto trimestre, donde el BPA fue de 1,95 dólares, ligeramente por debajo del consenso de 1,97 dólares, a pesar de que los ingresos superaron las expectativas. El principal motivo de la caída fue el aumento de la previsión de inversión en capital para 2026 a 200.000 millones de dólares, principalmente para inversiones en AWS e IA, lo que generó inquietud sobre el ROIC a corto plazo. Los analistas redujeron sus precios objetivo (por ejemplo, UBS a 301 dólares, Citi a 265 dólares), pero la mayoría mantiene las recomendaciones de «Comprar» o «Sobreponderar», considerando el potencial a largo plazo de aceleración de AWS y un repunte del flujo de caja libre (FCF) en 2027.

Las acciones de la compañía cotizan en sus niveles más bajos desde mayo del año pasado.

Fuente: xStation

Otras compañías

Las acciones de MOH se desplomaron un 28% tras reportar una pérdida de ganancias por acción (BPA) de $2,75, debido a ajustes en las primas de Medicaid y presiones de costos en Medicare. La previsión de ingresos para todo el año de $44.5 mil millones decepcionó frente a las expectativas de $46.55 mil millones.

Reddit (RDDT.US): Las acciones de Reddit suben un 13% tras unos resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado, respaldados por un pronóstico optimista para 2026. La compañía también anunció un programa de recompra de acciones de 1.000 millones de dólares, lo que impulsó la confianza de los inversores.

Strategy (MSTR.US): Las acciones de MSTR subieron un 8%, recuperando el 17% de las pérdidas de la sesión anterior, tras el repunte del 5% de Bitcoin hasta las £66.541 (tras alcanzar un mínimo de £60.062 el jueves). La compañía, al estar expuesta a BTC a través de su tesorería, reacciona directamente a los movimientos de la criptomoneda. Este repunte indica una mejora en la confianza en el mercado de criptomonedas tras la reciente corrección.

Novo Nordisk (NVO.US) y Eli Lilly (LLY.US): Las acciones de NVO subieron un 8% y las de LLY un 4% tras la declaración del comisionado de la FDA, Martin Makary, sobre la rápida acción contra las copias ilegales de medicamentos para bajar de peso. La amenaza de sanciones protege a los líderes del mercado de GLP-1, destacando sus ventajas en materia de patentes y normativas. El sector farmacéutico se beneficia de controles más estrictos contra las falsificaciones.

Hims & Hers Health (HIMS.US): Las acciones de HIMS cayeron un 8% (tras una caída previa del 6,7% antes de la apertura del mercado) tras una amenaza legal de Novo Nordisk contra una copia más económica de la píldora Wegovy (49 dólares al mes frente a los 149 dólares del original). La compañía afirma que sus versiones de semaglutida son legales a pesar de que la patente dura hasta 2032, pero Novo la acusa de infracción y riesgos de seguridad.





¿Cómo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento de este índice tenemos el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



