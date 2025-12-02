El S&P 500 recupera un 0,3% en la apertura

Wall Street muestra hoy señales de estabilización tras la ola de ventas de ayer. El mercado se recupera, con el S&P 500 subiendo un 0,3%. Los mercados especulan sobre si la Fed modificará su tono respecto a las futuras fluctuaciones de los tipos de interés, lo que tendría un impacto significativo en las valoraciones de las acciones de crecimiento, especialmente en el sector tecnológico. Las empresas tecnológicas y las dedicadas a la inteligencia artificial, que han sido impulsoras clave de las subidas en los últimos meses, son ahora las más sensibles a las fluctuaciones del sentimiento del mercado y a los cambios en las expectativas sobre la política monetaria.
La combinación actual de datos representa un desafío para la Fed. Por un lado, el debilitamiento de la actividad industrial y la desaceleración de la demanda sugieren un enfriamiento de la economía, lo que normalmente respaldaría una política monetaria más moderada. Por otro lado, la persistencia de las presiones de costes mantiene la preocupación por la inflación y limita el margen para recortes rápidos de tipos. En consecuencia, la Fed podría adoptar un enfoque equilibrado y cauteloso, considerando tanto los riesgos económicos como las presiones inflacionarias.
Fuente : Plataforma de XTB
Cotización del S&P 500
El S&P 500 repunta 3 décimas, rebotando tras la corrección de ayer. El mercado se mantiene por encima de las medias móviles clave (EMA 25, 50 y 100), lo que indica un dominio técnico de los alcistas y la posibilidad de subidas más sostenidas. El RSI se encuentra en una zona neutral, ligeramente optimista, lo que sugiere que aún hay margen para nuevas subidas. Los mercados se mantienen moderadamente cautelosos y, por el momento, el soporte en torno a las medias móviles se mantiene estable.
Fuente : Plataforma de XTB
Empresas más destacadas del S&P 500
-
Las acciones de Janux Therapeutics (JANX.US) caen un 48% tras la publicación de los resultados preliminares del ensayo de fase 1 sobre cáncer de próstata. A pesar de los datos generalmente positivos sobre seguridad y eficacia inicial, el mercado reaccionó negativamente, considerando que los resultados no ofrecen una ventaja clara sobre las terapias de la competencia y sugiriendo que el camino hacia la comercialización completa podría demorar más.
-
Las acciones de Marvell Technology (MRVL.US) suben un 2,1% intradía tras conocerse que la compañía está en conversaciones avanzadas para adquirir la startup de chips de IA Celestial AI. El acuerdo podría superar los 5.000 millones de dólares y tiene el potencial de fortalecer la posición de Marvell en el segmento de IA y acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, el mercado se muestra cauteloso ante los desafíos de integración que involucran a equipos y tecnología. Los inversores también esperan los resultados del tercer trimestre de Marvell, que se publicarán después de la sesión de hoy, que se espera que muestren un BPA de 0,74 dólares e ingresos de 2.070 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 72% y el 36%, respectivamente.
-
Las acciones de Credo Technology suben un 17% tras presentar unos resultados que superaron las expectativas del mercado y publicar una perspectiva optimista para los próximos trimestres.
-
Las acciones de MongoDB se disparan un 25% después de que los resultados del tercer trimestre mostraran un fuerte crecimiento en los ingresos de la plataforma Atlas y una mayor relevancia en las aplicaciones de IA. Los ingresos de Atlas crecieron aproximadamente un 30%, y el mercado pronostica una sólida expansión en los próximos años.
¿Cómo invertir en el S&P 500?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice tenemos el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El Nasdaq 100 lidera las subidas de Wall Street
El Dax 40 recupera los 24.000 puntos
PIB de la Eurozona por encima de las expectativas
Moore Threads y su espectacular debut en la bolsa china
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.