El precio del petróleo rebota. ¿Qué está pasando?

Conclusiones clave El precio del petróleo Brent vueve a subir tras los informes de un ataque con drones contra la mayor refinería de los Emiratos Árabes Unidos.

El mercado teme nuevas interrupciones del suministro procedente del Golfo Pérsico.

El precio del petróleo crudo Brent recupera terreno tras los informes de un ataque con drones contra la mayor refinería de los Emiratos Árabes Unidos y las duras declaraciones del representante de seguridad iraní sobre el posible cierre del Estrecho de Ormuz. El mercado reaccionó con subidas de precios ante el temor a nuevas interrupciones del suministro procedente de la región del Golfo Pérsico, especialmente porque ataques similares habían detenido previamente la producción en Arabia Saudita y Catar. Las tensiones geopolíticas generaron un impulso alcista a corto plazo, que, sin embargo, se debilitó tras el anuncio de Aramco. La compañía afirmó estar preparando la refinería de Ras Tanura para reanudar la producción en los próximos días. Como resultado, los precios del petróleo volvieron a bajar, ya que los inversores comenzaron a asumir una rápida restauración del suministro, teniendo en cuenta también los comentarios de Trump de ayer sobre el posible fin de la mayor ola de ataques contra Irán. Los últimos informes también indican que el transporte a través del Estrecho de Ormuz se ha reabierto en cierta medida, con barcos navegando con sus transpondedores apagados. Sin embargo, el mercado se mantiene volátil y el sentimiento se mantiene nervioso ante la escalada de riesgos en Oriente Medio. Precio del petróleo Brent

