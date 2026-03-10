Las acciones energéticas retroceden por el posible fin a la guerra de Irán

El optimismo en Europa sigue cobrando impulso, con el Eurostoxx 50 subiendo un 2,2%. El mayor incremento se observa en el Ibex 35 y el Dax 40 (+2,3%).

Entre los distintos sectores, los más rezagados son las empresas de materias primas energéticas (Shell: -1,1 %; BP: -1,7 %), que están corrigiendo tras los comentarios de Trump que sugieren una desescalada en Irán y el regreso de los contratos de crudo Brent por debajo de los 100$ (actualmente a 93$).

TD Cowen rebajó la calificación de Novo Nordisk a "Mantener" debido a la preocupación por las patentes de semaglutida. Los analistas señalaron los débiles resultados del ensayo de CagriSema y una disminución en las prescripciones de Ozempic. A pesar de ello, la compañía está invirtiendo en producción y estableciendo una alianza con Hims & Hers. Las acciones cayeron un 1,4%.

El índice del dólar (USDIDX) cotiza sin cambios, con volatilidad cambiaria presente principalmente en las divisas percibidas como de riesgo (AUDUSD: +0,4 %) y en las divisas de mercados emergentes (USDBRL: -0,5 %, USDMXN: -0,6 %), que son las que más se benefician del regreso del apetito por el riesgo.

Fuente: xStation5