Las acciones energéticas retroceden por el posible fin a la guerra de Irán

El optimismo en Europa sigue cobrando impulso, con el Eurostoxx 50 subiendo un 2,2%. El mayor incremento se observa en el Ibex 35 y el Dax 40 (+2,3%).
Entre los distintos sectores, los más rezagados son las empresas de materias primas energéticas (Shell: -1,1 %; BP: -1,7 %), que están corrigiendo tras los comentarios de Trump que sugieren una desescalada en Irán y el regreso de los contratos de crudo Brent por debajo de los 100$ (actualmente a 93$).
TD Cowen rebajó la calificación de Novo Nordisk a "Mantener" debido a la preocupación por las patentes de semaglutida. Los analistas señalaron los débiles resultados del ensayo de CagriSema y una disminución en las prescripciones de Ozempic. A pesar de ello, la compañía está invirtiendo en producción y estableciendo una alianza con Hims & Hers. Las acciones cayeron un 1,4%.
El índice del dólar (USDIDX) cotiza sin cambios, con volatilidad cambiaria presente principalmente en las divisas percibidas como de riesgo (AUDUSD: +0,4 %) y en las divisas de mercados emergentes (USDBRL: -0,5 %, USDMXN: -0,6 %), que son las que más se benefician del regreso del apetito por el riesgo.
Fuente: xStation5
Donald Trump, durante una entrevista con Fox News, indicó la "posibilidad de conversaciones con Irán".
El secretario de Guerra estadounidense, Hegseth, se hizo eco de la advertencia de Trump de que Estados Unidos atacaría con más fuerza que nunca si Irán bloquea el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz.
En respuesta al riesgo de una crisis energética, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la UE destinará 200 millones de euros a inversiones en tecnología nuclear. Los fondos provendrán del sistema de comercio de emisiones de la UE.
Una serie de comentarios de funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) indican una sensación de calma y cautela en el Consejo de Gobierno, evitando decisiones prematuras ante el riesgo de aumentos a largo plazo de los precios de la energía.
Mueller: «La probabilidad de una subida de tipos ha aumentado, pero no debemos precipitarnos».
Simkus: «Debemos mantener la calma y tomar la siguiente decisión basándonos en la mejor información disponible el día de la reunión».
El Índice de Optimismo para Pequeñas Empresas de la NFIB de febrero cayó a 98,8 puntos. A pesar de un aumento de 7 puntos en las ventas actuales, las expectativas sobre el volumen de ventas futuras se desplomaron. El mercado laboral sigue siendo limitado: el 33 % de las empresas no logra cubrir las vacantes y el 54 % de los propietarios reporta dificultades para contratar personal. Mientras tanto, los planes de creación de nuevos empleos cayeron a su nivel más bajo desde mayo de 2025.
