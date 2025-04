El S&P 500 registra un alza ante el aumento de expectativas por un acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE.

Los mercados experimentaron un leve repunte tras los comentarios optimistas del presidente Trump sobre el comercio, lo que ofreció cierto alivio en medio de la persistente incertidumbre global, especialmente en relación con las tensiones entre EE. UU. y China, los aranceles de la UE y la volatilidad del sector tecnológico. Trump expresó confianza en lograr un acuerdo comercial con la Unión Europea, afirmando que las negociaciones avanzan positivamente y que pronto podría haber un anuncio. También señaló que es probable alcanzar un sólido acuerdo con China y que las negociaciones con Japón avanzan de manera satisfactoria, según declaraciones del secretario del Tesoro, Bessent, y otras fuentes de la Casa Blanca. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Durante una visita a la Casa Blanca, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, manifestó su confianza en alcanzar un acuerdo entre EE. UU. y la UE, y propuso organizar una reunión con líderes europeos en Italia para impulsar las conversaciones. Tras estos acontecimientos, el S&P 500 registró un alza hasta los 5.335 puntos y el Nasdaq 100 se volvió positivo con una subida del 0,30 %. Los mercados recibieron con optimismo este impulso diplomático como un posible factor estabilizador ante las actuales incertidumbres del comercio global. Fuente: xStation 5

