El Ibex 35 consigue salvar la jornada

El Ibex 35 se desmarca de Europa y termina la jornada con subidas. El selectivo español ha repuntado alrededor de un 0,2% en la sesión a pesar de la falta de claros catalizadores con unos índices europeos que no han terminado de acompañar y Wall Street con dudas tras el aluvión de datos macro. Movimientos del Ibex 35 Dentro del Ibex 35 tenemos que destacar las acciones de Grifols. La compañía catalana invertirá 160 millones de euros en la construcción de una nueva planta de fraccionamiento de plasma en Cataluña que permitirá a la compañía duplicar su capacidad en Europa. Estará operativa en 2030, pero el optimismo que rodea a las acciones de la compañía ha hecho que escalen más de un 4% en la sesión de hoy. Le han seguido de cerca las acciones de IAG y Aena, que se están beneficiando de unas mejores expectativas del sector aéreo. Aena ya ha reportado que el número de pasajeros en el primer semestre del año se incrementó en un 4,5% en España, lo que supone un ritmo algo más bajo que el del primer trimestre. La parte baja de la tabla ha estado copada por las acciones de Acerinox, que ha descontado un dividendo que daba una rentabilidad del 2,8%. A pesar de ello, las caídas han rondando el 5%. Esto cuadra con los descensos de ArcelorMittal (-2,5%) y las dudas de algunas casas de análisis sobre la duración del ciclo actual del acero, con perspectivas de que los precios bajos continúen durante más tiempo. El resto de caídas no han sido destacadas. Otros movimientos En Europa el AEX holandés ha sufrido las caídas del 10% de las acciones de ASML. La compañía fabricante de maquinaria de litografía ha presentado unos resultados que han batido expectativas, pero la directiva ha afirmado que no se atreve a pronosticar crecimiento para el 2026, hasta tal punto que afirma que sus clientes están ahora más preocupados por los aranceles de lo que lo estaban en abril. El resto de índices europeos se han anotado suaves caídas. En Wall Street el sentimiento es negativo y solo vemos índices en rojo a pesar de que la inflación PPI ha estado por debajo de lo esperado, lo que podría aguardar bajadas de tipos más próximas. Entre otros activos, el petroleo se ha dejado un 1%, mientras que el oro y bitcoin han subido más de un 1%. El bitcoin continúa su estela alcista y sigue rondando máximos históricos.

