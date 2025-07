📊Puig muestra una ralentización de su segmento estrella

Puig ha presentado hoy al cierre de la sesi贸n su informe de ventas del segundo trimestre del a帽o. Las cifras no han sido malas, pero muestran una ralentizaci贸n del crecimiento de su segmento estrella. 驴Cu谩les han sido las claves de los resultados de Puig? Cifras clave de los resultados del segundo trimestre del 2025 de Puig. Ingresos: Fragancias y moda: 788,3 millones de euros, +6,7% en t茅rminos comparables

Maquillaje: 173,8 millones de euros, +10,5% en t茅rminos comparables

Cuidados para la piel: 131,3 millones de euros, +10,2% en t茅rminos comparables

Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados del segundo trimestre de Puig Los resultados de Puig no han dejado ninguna sorpresa positiva. La desaceleración de su segmento de fragancias (+10,4% en el primer trimestre) no es preocupante pero invita a estar atentos, ya que en un contexto como el actual debería seguir creciendo a tasas cercanas al 8%. Además, dado que es el más importante para la compañía su ralentización tiene un impacto al crecimiento general de Puig. En cualquier caso, pensamos que sigue estando bien posicionada para beneficiarse de las tendencias del sector. Por su parte, las otras dos líneas de negocio han experimemetado un fuerte repunte del crecimiento, con maquillaje creciendo un 10,5% frente a la caída del 6% del trimestre anterior y cuidados para la piel despuntando un 10,2% frente al crecimiento del 7,2% del primer trimestre. Creemos que aunque podamos una ligera ralentización en los próximos trimestres, ambos segmentos aportarán crecimiento a Puig. El desarrollo de Charlotte Tilbury será una fuente de crecimiento para la compañía y el crecimiento en Asia-Pacífico (+14,7%) ha demostrado que la empresa tiene capacidad para expandirse en la región. El crecimiento en Europa ha sido del 3,4% en el segundo trimestre, muy parecido al del primero. Sin embargo, Américas si que preocupa por el impacto del tipo de cambio, que ha provocado que el crecimiento reportado sea del 1,6% frente al crecimiento del 10% en moneda constante. Pensamos que esta dinámica continuará en los próximos trimestres, pero somos positivos porque el crecimiento subyacente de las ventas sigue siendo sólido. Ahora queda por ver en septiembre el impacto en el margen de Puig tanto los aranceles como las importantes inversiones en publicidad. Os invitamos a visitar nuestra Selección de Ideas, donde Puig es una de las compañías de la Selección Ibérica. Puedes pinchar aquí para acceder a ella.

